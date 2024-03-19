«برد أبوظبي».. منصة موسيقية فريدة لإبداعات العالم

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق مهرجان «برد أبوظبي» المقدم من هايبيست - مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة - وسط أجواء نابضة بالحياة، خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل المقبل، في «ياس باي» بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث يحظى عشاق الموسيقى بالمتعة خلال فعالية ممتدة على مدار خمسة أيام تحتفل بمزيج من المقطوعات الموسيقية العربية المعاصرة والموسيقى الإلكترونية التي تشعل الحماس وموسيقى البوب والإيقاعات الأفريقية «أفروبيتس» وغيرها الكثير.

وضمن نسيج متناغم من الثقافة والإبداع، يَعِد مهرجان «برد أبوظبي» زواره بالكثير من المفاجآت في مجالات الطعام والرياضة والموضة والأزياء، ليحظوا بالحماس والمتعة في العاصمة، كمنصة ثقافية تجريبية فريدة من نوعها لتمكين المبدعين على المستويين المحلي والإقليمي من استعراض إبداعاتهم جنباً إلى جنب مع أعمال الفنانين العالميين.

يجمع المهرجان، في دورته الثانية، عشاق الموسيقى من كل أنحاء العالم في ياس باي واتر فرونت، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة «هايبيست» للاحتفاء بهُوية المنطقة النابضة بالحياة وتسليط الضوء على تأثير ظاهرة الثقافة المعاصرة على الموسيقى والموضة والأزياء والرياضة والفن، كما يقدم لزواره برنامجاً فريداً من نوعه متأصلاً في الموسيقى المتنوعة وأزياء ومأكولات الشارع، لاستكشاف السبل المتنوعة للتعبير الإبداعي وتعزيز الروابط الهادفة بين الأفراد على اختلاف ثقافاتهم.

وتأتي كوكبة من الفنانين من جميع أنحاء المنطقة إلى أبوظبي ليُبهروا الجماهير بأصواتهم الفريدة على المدرج «آمب ستيج»، في حين تعتلي المواهب العالمية مسرح «ذا أرينا» هذا العام، حيث سيكون الجمهور على موعد مع روائع الموسيقى الشعبية والموسيقى الإلكترونية في 24 أبريل بصحبة المُبدع المصري الوايلي، ويضم أبرز أغانيه، مثل «2010» و«العبد والوايلي»، وفي العرض التالي يبث الفنان السعودي عمر دافن الحياة في الشعر الإيقاعي من خلال أغانٍ، مثل «2001»، إضافة إلى مشاركة الفنان أبيوسف الرائعة في 25 أبريل مع مقطوعات مثل «شايف»، والفنانة نور ومزيجها الساحر من النغمات العربية والإيقاعات الإلكترونية في أغانٍ، مثل «وأنا».

ويشهد يوم 26 أبريل استمتاع الجماهير بإيقاع موسيقى مروان بابلو التجريبية وكلماته العميقة، جنباً إلى جنب مع عروض الراب الحماسيّة التي يقدمها أبو الأنوار في أبرز أغانيه، مثل «الأسف».

أما يوم 27 أبريل، فيشهد عرض فرقة مايجور ليغ ديجايز الذي يجلب مشهد أمابيانو الموسيقي إلى المدينة من خلال موسيقى «آفرو جروفز» ومزيج ديناميكي من الأنواع الموسيقية المتنوعة لدي جي هَني ونغمات ديجّ الآسرة للألباب في مقطوعات موسيقية مثل «فيجيونز».

وختاماً في 28 أبريل، يقدم ديستنكت أداءً حماسياً من خلال مزيج فريد من الأصوات العصرية والطاقة النابضة بالحياة، في حين ستقدم لانا لوباني مجموعة من أغانيها الرائعة مثل «ذا سنيك» لتأسر ألباب الجماهير، كما تقدم دنيا وائل لعشاق الموسيقى أغاني تجسد روح الأنوثة المصرية، مثل «العسل».