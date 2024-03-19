مصطفى محرم.. «الدراماتورجي»

محمد قناوي (القاهرة)

ارتبط الجمهور بأعمال المؤلف والسيناريست مصطفى محرم المميزة في الشهر الكريم. حمل لقب «الدراماتورجي»، وينتمي إلى أهم جيل عرفته السينما والدراما المصرية، على غرار وحيد حامد، ولينين الرملي، وأسامة أنور عكاشة، وبشير الديك، وسواهم.

يقول النقاد: لو لم يكتب محرم سيناريو مسلسلاً آخراً غير «لن أعيش في جلباب أبي» عن رواية إحسان عبدالقدوس، لكفاه شهرة ونجومية. ومن أبرز أعماله: «عائلة الحاج متولي» و«عيش أيامك» و«العطار والسبع بنات» لنور الشريف، كما قدم مع غادة عبد الرازق «زهرة وأزواجها الخمسة» و«الباطنية»، و«قاتل بلا أجر» لحسين فهمي، و«ريا وسكينة» لعبلة كامل وسمية الخشاب، و«رد قلبي» لنرمين الفقي ومحمد رياض، و«مشوار امرأة» لنادية الجندي، وغيرها. وفي عالم السينما، قدّم «ليل وقضبان»، و«حادثة شرف»، إلى جانب فيلم «أغنية على الممر»، وهو من بين الجيل الذي خرج من عباءة نجيب محفوظ الروائي والسينارست، وظهر ذلك في أعماله «الجوع»، «أهل القمة»، «شهد الملكة»، «الحب فوق هضبة الهرم» و«وصمة عار»». كما قدّم «ليلة القبض على فاطمة»، و«الغرقانة والوحل»، و«قضية أمن دولة»، و«عنبر الموت»، و«اغتيال مدرسة»، و«حارة برجوان».

مصطفى محرم من مواليد عام 1939، تخرج في قسم الأدب الإنجليزي بكلية الآداب عام 1961، نال دبلوم المعهد العالي للسيناريو عام 1964، ثم التحق بالعمل في المركز القومي للسينما. وقد شارك العديد من الكتاب بتحويل نصوصهم إلى أعمال فنية على الشاشة، مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، ويوسف السباعي، وتوفيق الحكيم. وقد أبدع محرم نحو 120 عملاً فنياً بين السينما والدراما، مع كبار نجوم الفن، ومنهم نبيلة عبيد وليلى علوي ونادية الجندي ونور الشريف ويسرا وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وأحمد زكي.

عام 2015 قدم لهيفاء وهبي مسلسل «مولد وصاحبه غايب» إخراج شيرين عادل، وكانت آخر أعماله الدرامية المسلسل الكويتي «خمس بنات» عام 2016.

في أبريل عام 2021 توفي عن عمر ناهز الـ 82 عاماً، بعدما ترك إرثاً كبيراً من الأعمال المتميزة.