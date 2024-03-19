الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مصطفى محرم.. «الدراماتورجي»

مصطفى محرم.. «الدراماتورجي»
20 مارس 2024 02:29

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي: جاهزية كاملة لضمان راحة وسلامة الجمهور في رمضان
دبي ترسخ مكانتها الريادية في نشر قيم الإسلام السمحة
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

ارتبط الجمهور بأعمال المؤلف والسيناريست مصطفى محرم المميزة في الشهر الكريم. حمل لقب «الدراماتورجي»، وينتمي إلى أهم جيل عرفته السينما والدراما المصرية، على غرار وحيد حامد، ولينين الرملي، وأسامة أنور عكاشة، وبشير الديك، وسواهم.
يقول النقاد: لو لم يكتب محرم سيناريو مسلسلاً آخراً غير «لن أعيش في جلباب أبي» عن رواية إحسان عبدالقدوس، لكفاه شهرة ونجومية. ومن أبرز أعماله: «عائلة الحاج متولي» و«عيش أيامك» و«العطار والسبع بنات» لنور الشريف، كما قدم مع غادة عبد الرازق «زهرة وأزواجها الخمسة» و«الباطنية»، و«قاتل بلا أجر» لحسين فهمي، و«ريا وسكينة» لعبلة كامل وسمية الخشاب، و«رد قلبي» لنرمين الفقي ومحمد رياض، و«مشوار امرأة» لنادية الجندي، وغيرها. وفي عالم السينما، قدّم «ليل وقضبان»، و«حادثة شرف»، إلى جانب فيلم «أغنية على الممر»، وهو من بين الجيل الذي خرج من عباءة نجيب محفوظ الروائي والسينارست، وظهر ذلك في أعماله «الجوع»، «أهل القمة»، «شهد الملكة»، «الحب فوق هضبة الهرم» و«وصمة عار»». كما قدّم «ليلة القبض على فاطمة»، و«الغرقانة والوحل»، و«قضية أمن دولة»، و«عنبر الموت»، و«اغتيال مدرسة»، و«حارة برجوان».
مصطفى محرم من مواليد عام 1939، تخرج في قسم الأدب الإنجليزي بكلية الآداب عام 1961، نال دبلوم المعهد العالي للسيناريو عام 1964، ثم التحق بالعمل في المركز القومي للسينما. وقد شارك العديد من الكتاب بتحويل نصوصهم إلى أعمال فنية على الشاشة، مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، ويوسف السباعي، وتوفيق الحكيم. وقد أبدع محرم نحو 120 عملاً فنياً بين السينما والدراما، مع كبار نجوم الفن، ومنهم نبيلة عبيد وليلى علوي ونادية الجندي ونور الشريف ويسرا وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وأحمد زكي.
عام 2015 قدم لهيفاء وهبي مسلسل «مولد وصاحبه غايب» إخراج شيرين عادل، وكانت آخر أعماله الدرامية المسلسل الكويتي «خمس بنات» عام 2016.
في أبريل عام 2021 توفي عن عمر ناهز الـ 82 عاماً، بعدما ترك إرثاً كبيراً من الأعمال المتميزة.

الدراما
مصطفى محرم
رمضان
المسلسلات
آخر الأخبار
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:30
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©