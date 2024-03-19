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زينوفر فاطمة تدخل «غرفة الهروب» في ربيع 2024

زينوفر فاطمة تدخل «غرفة الهروب» في ربيع 2024
19 مارس 2024 23:01

أبوظبي (الاتحاد)
من المقرر أن يُعرض أول مسلسل تلفزيوني في العالم، يتناول قصص الرعب داخل غرفة الهروب، بعنوان «إسبكتر بلاك اوت» على الشاشات في ربيع 2024 على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، والتي تنتشر في أكثر من 190 دولة. يركز فيلم الإثارة الخارق «لغز القطع»، الذي تخرجه المخرجة والمنتجة السينمائية زينوفر فاطمة، وتشارك في إخراجه عفراء فرحانة، على مجموعة من الأفراد المكافحين للبقاء الذين تتم دعوتهم بشكل غامض للمشاركة في اختبار أداء والذي يَعِد بمكافأة ضخمة، والاختبار يُقام في مبنى غريب وبغرفة الهروب، وبينما يتعمقون أكثر في غرفة الهروب، تبدأ الخطوط الفاصلة بين الواقع والوهم في التلاشي، فالمشاركون يغامرون بالدخول إلى غرفة الهروب على أمل أن تغير هذه الفرصة حياتهم نحو الأفضل، مع الاعتقاد بأن عليهم تحقيق أقصى استفادة من الحياة التي يعيشونها، والمجازفة، واغتنام الفرص، ليصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم. يظهر المشروع أن فاطمة -التي أخرجت وأنتجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً حول مواضيع مختلفة، مثل جائحة كوفيد والابتزاز الإلكتروني- تجمع بين أسلوبها في صناعة الأفلام الاجتماعية وولعها بأفلام الرعب والتي بدأت بها صناعة أعمالها مع التركيز على رسائل توعية للجمهور. و«إسبكتر بلاك اوت» هي واحدة من أوّل سلاسل غرف الهروب على الإطلاق، وفيه تقوم فاطمة بتجسيد أحد الأدوار الرئيسة، بجانب طاقم الممثلين محمد جنيد، بريا تيلاففان، ألينسون لويس أرانها، ياسر أخلاق، ودروف جوجيا، وغيرهم من المواهب الإقليمية. ويَعد الموسم الثاني، الذي أطلقت عليه زينوفر اسم «بداية النهاية»، بمشاركات إضافية ستضم المزيد من المواهب، بالإضافة إلى الممثلين المشاهير والشخصيات الاجتماعية المتمرسين، موضحة أنه «على الرغم من أنني لا أستطيع الكشف عن أي شيء في الوقت الحالي، فإنني أستطيع القول بأن لدينا الكثير من الأشياء المثيرة المخطط لها للموسم الثاني، بما في ذلك ظهور نجوم موهوبين».

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