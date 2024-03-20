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تعرف إلى "أسعد بلد في العالم"!

تعرف إلى "أسعد بلد في العالم"!
20 مارس 2024 10:18

للعام السابع على التوالي، تم تصنيف فنلندا في المرتبة الأولى من حيث أسعد عدد من السكان في العالم، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للسعادة.

وحلل الباحثون في التقرير الفترة بين عامي 2021 و 2023، وقدروا التقييمات الموضوعية لحياة السكان الذين يعيشون في البلاد.

وجاءت جميع دول الشمال الأوروبي في المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت الدنمارك وآيسلندا والسويد خلف فنلندا.

ولم يخض باحثو السعادة في التفاصيل في التقرير حول ما يجعل الفنلنديين أكثر سعادة من جميع الشعوب الأخرى حول العالم.

ومع ذلك، فقد حددوا عدداً من العوامل الرئيسية التي تجعل الأشخاص أكثر سعادة بشكل عام، مثل الدعم الاجتماعي والدخل والحرية وغياب الفساد.

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المصدر: وكالات
السعادة
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