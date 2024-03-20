الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تحقيق أمنية» تُسعد قلب «علي» بالفروسية

«تحقيق أمنية» تُسعد قلب «علي» بالفروسية
20 مارس 2024 13:19

أبوظبي (الاتحاد)
أدخلت مؤسسة «تحقيق أمنية» مشاعر السعادة على قلب الطفل علي (5 سنوات) في الحصول على خيل خاص به.
ونما حبّ علي للخيول، من خلال زياراته المتواصلة إلى مزرعة أقاربه القريبة من منزله، حيث اعتاد الذهاب لمشاهدة الخيول والمساعدة في الاعتناء بها.
وكان علي مستعداً بملابس الفروسية لاستقبال «أوشلينا» بشوق وترقّب، فهي الخيل التي اختارها من بين الصور التي عرضها عليه فريق المؤسسة، وهي الحلم الذي سيتحوّل أمام ناظريه إلى حقيقة لتكون الصديق الحميم الذي يعتني به خارج أوقات مواعيد العلاج، إضافة إلى ممارسة رياضة الفروسية التي يعشقها.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: سعدنا اليوم بتحقيق أمنية علي، لاسيما وأنه يصادف عيد ميلاده الخامس، ويحتفل به مع أسرتة.
وتابع: في المؤسسة نؤمن بأن الأمنية ليست مجرد هدية تجلب الرضى المؤقّت للطفل المريض، إنها وصفة متكاملة تحمل معها الأمل والسعادة والشجاعة والتفاؤل والقوة الدافعة لمُحاربة المرض ومواصلة رحلة العلاج.
وتقدّمت عائلة علي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين عليها والعاملين فيها على جهودهم المتواصلة لنشر مشاعر السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض مزمنة مع عائلاتهم، مؤكدة أن سعادة علي في الحصول على الخيل جاءت كإشراقة شمس دافئة على حياته. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل بأن يصبح ضابطاً
برعاية شيخة بنت سيف.. «سباق الأمنيات» يختتم نسخته السادسة
تحقيق أمنية
مؤسسة تحقيق أمنية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©