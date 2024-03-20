«تحقيق أمنية» تُسعد قلب «علي» بالفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

أدخلت مؤسسة «تحقيق أمنية» مشاعر السعادة على قلب الطفل علي (5 سنوات) في الحصول على خيل خاص به.

ونما حبّ علي للخيول، من خلال زياراته المتواصلة إلى مزرعة أقاربه القريبة من منزله، حيث اعتاد الذهاب لمشاهدة الخيول والمساعدة في الاعتناء بها.

وكان علي مستعداً بملابس الفروسية لاستقبال «أوشلينا» بشوق وترقّب، فهي الخيل التي اختارها من بين الصور التي عرضها عليه فريق المؤسسة، وهي الحلم الذي سيتحوّل أمام ناظريه إلى حقيقة لتكون الصديق الحميم الذي يعتني به خارج أوقات مواعيد العلاج، إضافة إلى ممارسة رياضة الفروسية التي يعشقها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: سعدنا اليوم بتحقيق أمنية علي، لاسيما وأنه يصادف عيد ميلاده الخامس، ويحتفل به مع أسرتة.

وتابع: في المؤسسة نؤمن بأن الأمنية ليست مجرد هدية تجلب الرضى المؤقّت للطفل المريض، إنها وصفة متكاملة تحمل معها الأمل والسعادة والشجاعة والتفاؤل والقوة الدافعة لمُحاربة المرض ومواصلة رحلة العلاج.

وتقدّمت عائلة علي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين عليها والعاملين فيها على جهودهم المتواصلة لنشر مشاعر السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض مزمنة مع عائلاتهم، مؤكدة أن سعادة علي في الحصول على الخيل جاءت كإشراقة شمس دافئة على حياته.