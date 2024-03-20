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الترفيه

أحمد المقلة.. «مخرج الدراما الواقعية»

أحمد المقلة
21 مارس 2024 02:26

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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تميز المخرج أحمد يعقوب المقلة بإخراج المسلسلات الدرامية الخليجية، التي تنوعت بين الاجتماعية والإنسانية، وحصدت معظم أعماله صدىً لافتاً، بحكم اختلافه في تجسيد المشاهد الدرامية عبر الشاشة القضية، بطريقة حية، تمنح القصة أكثر واقعية وعفوية. التحق المقلة بالعمل في هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين عام 1982 كمساعد مخرج، وأخرج أول أعماله الدرامية «غناوي بو تعب» عام 1991، ليخرج بعدها مسلسلَي «صور قديمة» و«حالات» عامي 1992 و1993، ليثبت من خلالهم جدارته في عالم الإخراج.

مسيرة فنية
قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 25 مسلسلاً، وأخرج عدداً من المسلسلات الدرامية الخليجية التي استعرضت قضايا اجتماعية وعائلية وشبابية مهمة، منها: «الزقوم» مع سعد الفرج وفاطمة الحوسني، «الخافي أعظم» مع إبراهيم الحربي وهيا عبد السلام، «كسرة ضهر» مع عبد الله السدحان وهنادي الكندري، و«اليوم الأسود» مع إلهام الفضالة وحسن البلام.

دراما إماراتية
توجه المقلة إلى إخراج الأعمال الدرامية الإماراتية، وتولى تنفيذ عدد من المسلسلات التي نالت انتشاراً كبيراً في مواسم رمضان المختلفة، وتعاون من خلالها مع عدد من نجوم الدراما المحلية، منها: «طوق حرير» مع سميرة أحمد وأحمد الجسمي، «خيانة وطن» مع حبيب غلوم وهيفاء حسين، «لو أني أعرف خاتمتي» مع هدى الخطيب وحبيب غلوم ومرعي الحليان.

«ذاكرة قلب»
ويتولى المقلة في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام إخراج المسلسل الإماراتي «ذاكرة قلب»، بطولة أحمد الجسمي، جاسم الخراز، فاطمة الحوسني، ليلى المقبالي وبلال عبد الله.

الإنتاج الدرامي
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