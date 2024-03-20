نور: البطولة المطلقة لا تشغلني

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة نور أنها تفضل أدوار الشر، وآخرها شخصية «شواهي» في مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» أمام ياسر جلال، ويُعرض على قناة «أبوظبي»، خلال موسم رمضان، وترى أن هذا النوع من الأعمال الفنية يظهر موهبتها. وقالت نور لـ«الاتحاد»، إنها تعتبر أدوار الشر تحدياً لها، لأنها تبعدها عن الصورة التقليدية التي يحاول المخرجون وضعها فيها، مؤكدة أن الأدوار غير المألوفة، تحفزها وتجعلها تجتهد أكثر.

وأشارت نور إلى أن الفكرة وطريقة التناول والحكايات الجديدة جذبتها للمشاركة في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذي يُعتبر من طقوس دراما رمضان، فهو عمل درامي تاريخي بشكل مبتكر يتناسب مع الأجيال الجديدة، وتقدم شخصية «كاهنة»، وهي امرأة شريرة وثرية، تجمع ما بين الخير والشر في تناقض كبير يجعل الشخصية مركبة ومختلفة. وخلال الأحداث تلتقي بـ«جودر» الذي يؤدي دوره ياسر جلال. وتضيف: لم تكن هذه المرة الأولى التي أقدم فيها هذا النوع من الأدوار بين السينما والدراما، ولكن كل شخصية مختلفة عن الأخرى، وأشعر بمتعة وأنا أجسدها، بالرغم من أنها بعيدة تماماً عن شخصيتي.



تشويق وغموض

وأوضحت نور أن أحداث المسلسل تدور حول «جودر» الصياد، الشقيق الأصغر للأخوين «سليم وسالم»، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد الأثرياء. وعن تكرار تعاونهما، قالت نور إن ياسر ممثل يبحث عن النجاح، بالجد والاجتهاد، وخفيف الظل وموهوب، يؤثر في من حوله بالإيجاب، واستفدت كثيراً من التعاون معه. وعن المنافسة خلال موسم دراما رمضان، قالت إن الممثلين يجتهدون من أجل تقديم أعمال جيدة للجمهور، ونجاح العمل مع المشاهدين هو الهدف في النهاية.



ابتعاد عن المسرح

وأشارت نور إلى أنها تحب السينما، لأنها كانت بداية انطلاقتها في التمثيل، كما تعشق الدراما التلفزيونية لأنها من أسباب شهرتها، ولكل مجال سحره، لذلك تكون حريصة على تحقيق التوازن بينهما. أما المسرح فلا تمانع من خوض التجربة، لكن ليس حالياً، لانشغالها بأولادها وأسرتها، فإذا توافر الدور الذي يثير حماسي ويكون مناسباً لي، ربما أخوض التجربة من جديد، لأن المسرح مختلف تماماً عن السينما، ويساهم في صقل موهبة الممثل.



البطولة

أوضحت نور أن البطولة المطلقة لا تشغلها حالياً، إنما تبحث عن الأدوار التي تضيف لرصيدها الفني وتترك بصمة، وذكرت أن هناك العديد من الممثلين سعوا إلى البطولة المطلقة، وقدموا أعمالاً لم تحقق النجاح المطلوب، وبعضها سقطت من ذاكرة الجمهور. وذكرت أنها في المستقبل قد تقدم بطولة مطلقة، لكن المعيار سيتوقف على كتابة العمل والدور المناسب.



حُلم

شدّدت نور على أن أساس اختيارها لأدوارها يعتمد على عناصر كثيرة مهمة، بدءاً من اقتناعها بالدور والنص والسيناريو، مع توفر الثقة مع المخرج والممثلين المشاركين في العمل، كما أنها لا تقبل أدواراً على سبيل المجاملة، ولم يحدث ذلك من قبل.

وأوضحت نور أن لديها طموحات تسعى إليها، وتطمح لتقديم فيلم أو مسلسل عن شخصية الأديبة مي زيادة، وهو مشروع يمثل حلماً لها، وتأمل أن تتمكن من تحقيقه.