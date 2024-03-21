حمد الحمادي.. «كاتب الروايات الرائجة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يُعتبر الكاتب والروائي الإماراتي د. حمد الحمادي، أول من دشّن الأدب السياسي في الإمارات، حيث تطرق إلى العديد من القضايا الشائكة في عدد من رواياته التي حققت رواجاً في المكتبات العربية، ومنها «ريتاج»، «مقبرة تحت مياه الخليج العربي»، «هل من مزيد»، «استشراف القلوب»، «يساراً جهة القلب»، و«لأجل غيث».

شكّل الكاتب د. حمد الحمادي قلماً مضيئاً في الساحة الثقافية الإماراتية، بما قدمه من إنتاج فكري وأدبي إبداعي، يضم رسائل عميقة وهادفة للمتلقي، وفيه احتفاء بالوطن وبطموحاته وأحلامه.

الحمادي الذي حاز جائزة أوائل الإمارات عام 2016، تحولت روايته «ريتاج» من أرفف المكتبات إلى شاشة التلفزيون، حيث أنتجت «شبكة أبوظبي للإعلام» مسلسل «خيانة وطن» المقتبس من الرواية نفسها، وعُرض على شاشة «قناة أبوظبي» عام 2016، ونال اهتماماً واسعاً من شريحة كبيرة من الجمهور الإماراتي والخليجي، وتصدر حينها نسب المشاهدة على «قناة أبوظبي» و«يوتيوب».

«خيانة وطن» المبني على أحداث حقيقية من الرواية، إخراج أحمد يعقوب المقلة، سيناريو إسماعيل عبد الله، وبطولة حبيب غلوم وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني وجاسم النبهان ومرعي الحليان، أصبح أول مسلسل وطني سياسي في تاريخ الدراما المحلية. وقد تم تصوير بعض مشاهده في أماكن حقيقية احتضنت أحداث القضية التي عاشها مجتمع الإمارات، ويروي العمل حكاية «ريتاج» التي تقوم برعاية والدها المريض وتساعده على تجاوز المحن التي يمر بها، لتجد نفسها فجأة في دوامة تجمع بين الحب والتنظيم السري، لتبدأ الصراع لاكتشاف الحقيقة الغامضة.

ويُعتبر «خيانة وطن»، أول عمل درامي يتناول قضية التنظيم السري بكل جرأة، وكانت رسالة العمل تتمحور حول كشف الأوراق، ثم ترك الحكم للمجتمع بكل شفافية.