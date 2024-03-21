أحمد العوضي: «حق عرب» وجبة درامية دسمة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يحضر الممثل أحمد العوضي بالموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بأحداث المسلسل الشعبي «حق عرب» الذي يحقق نسب مشاهدة عالية، ويُعرض على قناة «أبوظبي»، ويحصد إشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العوضي لـ«الاتحاد»: إن الحبكة الدرامية للعمل مختلفة عما قدمته طوال مشواري، وأقدم البطل الشعبي بطريقة عصرية مشوقة وفي الوقت نفسه قريبة للجمهور، لذلك قررت تقديمها، وتتوافر في «حق عرب» كل عوامل النجاح ويُعتبر وجبة درامية دسمة.



عقدة أوديب

أوضح العوضي أن أحداث المسلسل مختلفة درامياً عما تناولته الأسطورة الإغريقية عقدة أوديب، وتدور حول نبوءة حلم بها بطل العمل منذ الصغر «عبد ربه»، ويلعب دوره رياض الخولي، بأنه سيُقتل على يد نجله ويقرر التخلص منه. ويسعى «عرب السويركي» إلى البحث عن قاتل الرجل الذي يعتبره أباه، وهو الذي قام بتربيته، ليكتشف أن القاتل والده الحقيقي.



دراسة الشخصية

أشار العوضي إلى أنه يستعد لتجسيد أي شخصية درامية منذ قراءة السيناريو بتركيز وإمعان شديدين، حتى يتمكن من جمع كل تفاصيلها، ويقوم بعد ذلك ببناء الشخصية في الشكل والمضمون والأداء ويدرسها جيداً لتظهر للجمهور بشكل احترافي، من حيث تاريخها وأسلوب الحديث والمشي والحالة النفسية والمزاجية لها.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المؤلف محمود حمدان حيث تجمعهما صداقة قديمة، أما المخرج إسماعيل فاروق فيرى أن له باعاً طويلاً في الإخراج، بجانب أنه شديد الاهتمام بالتفاصيل لخروج العمل بأفضل صورة فنية ممكنة.



لصالح الجمهور

عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير الخارجي، خصوصاً في المناطق المزدحمة، مثل حي الحسين وشارع المعز الأثري بالقاهرة، أوضح أن الجمهور أصبح لديه من الثقافة الفنية الكثير، ولذلك نجد أن الأمر غير مزعج، فليس هناك ما يعطل للتصوير، بل يتعاون الجميع معنا لأننا نقدم فناً يعمل على إسعاد الجمهور.

وعن المنافسة بين الأعمال الفنية في دراما رمضان، يرى أن تنوع الأعمال الدرامية خلال الموسم والتي قاربت على أكثر من 30 عملاً، هي نتاج تنافس إيجابي يصب في النهاية لصالح الجمهور العربي بهدف إرضائه.



مسؤولية المخرج

نفى أحمد العوضي بشكل قاطع ما يتردد عن تدخله في اختيار فريق العمل الدرامي، وقال إن ذلك لم يحدث إطلاقاً، وأنه يتعامل كممثل محترف يقدم الشخصية الدرامية فقط لا غير، وأن اختيار الأبطال مسؤولية المخرج، وهو قائد العمل، مشيراً إلى أنه يطرح بعض الترشيحات، لكن القرار النهائي له.