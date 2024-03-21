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إلغاء إطلاق سفينة فضاء قبل لحظات من الموعد

سفينة سويوز جاهزة للإقلاع قبل الإلغاء
21 مارس 2024 21:39

أُلغي إطلاق سفينة الفضاء الروسية (سويوز) إلى محطة الفضاء الدولية قبل لحظات من الموعد المحدد اليوم الخميس، وتم بسلام إجلاء طاقمها بأمان.
وقال مركز التحكم في المهمة باللغة الروسية "انطلق!" خلال عرض الصاروخ في موقع الإطلاق في قاعدة بايكونور في صحراء قازاخستان حيث أمكن رؤية الكبل الرئيسي وهو ينفصل عن الصاروخ.
ثم سُمعت كلمات "إلغاء الإطلاق تلقائيا" في البث المباشر قبل 20 ثانية فقط من الإطلاق المقرر.
وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، إنه حدث انخفاض في تيار مصدر الطاقة الكيميائية قبل حوالي 20 ثانية من الإقلاع.
وذكرت الوكالة أن الإطلاق سيتم يوم السبت 23 مارس آذار في الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، فيما قلل يوري بوريسوف رئيس الوكالة من شأن ما حدث.
وقال بوريسوف "أيها الزملاء، هكذا هو الفضاء والموقف مفهوم تماما".
وتم استعراض الطاقم، بما في ذلك رائد الفضاء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تريسي دايسون ورائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي ومارينا فاسيليفسكايا من بيلاروسيا، قبل الإلغاء مباشرة.
كان من المقرر أن يبقى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا لمدة 12 يوما فقط في محطة الفضاء الدولية.
وقالت وكالة ناسا إنه من المقرر أن يقضي دايسون ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب على التكنولوجيا التي من شأنها أن تساعد البشر على الاستعداد للمهام الفضائية مستقبلا.

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المصدر: وكالات
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