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إلغاء إطلاق سفينة الفضاء الروسية سويوز قبل ثوان من تنفيذه

إلغاء إطلاق سفينة الفضاء الروسية سويوز قبل ثوان من تنفيذه
22 مارس 2024 09:33

على نحو غير متوقع، تم إلغاء إطلاق مركبة "سويوز" الفضائية المقرر إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء من بيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة.

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وكان من المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية "سويوز إم إس25-" في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في سهول كازاخستان في الساعة 1321 بتوقيت جرينتش.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، في وقت لاحق، أن الإطلاق ألغي بسبب مشاكل فنية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن يوري بوريسوف، رئيس وكالة روسكوزموس، قوله إنه قبل وقت قصير من الإقلاع، تم اكتشاف انخفاض في التيار الكهربائي في مصدر الطاقة. وجرى إخراج الطاقم بأمان من المركبة.

وقال تلفزيون ناسا إن الموعد التالي المحتمل للإطلاق سيكون يوم السبت على أقرب تقدير. وكان على متن المركبة الفضائية رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا ورائد فضاء الأميركي من ناسا تريسي ديسون ورائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي.

المصدر: وكالات
روسيا
الفضاء
مركبة فضائية
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