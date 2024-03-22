«العين» تهدي العالم أكبر «باقة زهور»

العين (وام)

سجل مهرجان العين للزهور 2024، رقماً قياسياً في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، بتقديمه أكبر باقة زهور طبيعية في العالم، ونفذت الباقة الضخمة على مساحة تبلغ 49 متراً، واحتوت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة وبارتفاع 7 أمتار، لتحطم الرقم القياسي لأكبر باقة من الزهور. واختتمت بلدية مدينة العين، فعاليات المهرجان الذي أقيم في حديقة الجاهلي، واستقطب أكثر من 290 ألف زائر، وتضمن 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، منها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين، والتي قدمت تجربة مميزة لزوارها من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلى المنطقة التثقيفية التي تهدف إلى التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها.