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إقلاع مركبة روسية إلى محطة الفضاء الدولية

إقلاع مركبة روسية إلى محطة الفضاء الدولية
23 مارس 2024 18:15

أقلعت مركبة الفضاء الروسية "سويوز" بنجاح اليوم السبت باتجاه محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).
وعلى متن المركبة، مارينا فاسيليفسكايا لتصبح أول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ.
وقالت الوكالة، في بيان، إن "المركبة سويوز أقلعت من قاعدة بايكونور" في سهوب كازاخستان عند الساعة 12,36 بتوقيت غرينيتش، موضحة أن وضع المركبة الفضائية في المدار "سار وفق الخطط الموضوعة أصلاً".
وكان مقررا، في بادئ الأمر، إطلاق المركبة الفضائية "سويوز" الخميس، لكن العملية تعطلت في اللحظات الأخيرة أثناء وجود الصاروخ على منصة الإطلاق، وأرجئت حتى السبت.
وقال  يوري بوريسوف رئيس "روسكوموس" إن إلغاء الإقلاع الأول يعود إلى "انخفاض في الجهد في مصدر التيار الكيميائي" لمركبة سويوز.

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يتألف طاقم المركبة من رائدة الفضاء الأميركية تريسي دايسون، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ نوفيتسكي، ومارينا فاسيليفسكايا، وهي أول رائدة فضاء بيلاروسية وتبلغ 33 عاماً.
وأكد نوفيتسكي بُعيد الإقلاع أن "كل شيء على ما يرام على متن المركبة"، وفق لقطات فيديو بثتها وكالة "روسكوسموس" على الهواء مباشرة.
وفي نهاية رحلة طويلة مدتها حوالى 50 ساعة ونصف ساعة، يُتوقع أن تلتحم مركبة سويوز الاثنين عند الساعة 15,10 ت غ بوحدة "بريتشال"، المرتبطة بدورها بوحدة "ناوكا" الملتحمة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، على ما ذكرت "روسكوسموس".

المصدر: آ ف ب
محطة الفضاء الدولية
مركبة فضائية
سويوز
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