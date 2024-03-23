«التغرودة».. قصيد أهل البادية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نشأ فن «التغرودة» في البيئة الصحراوية والمناطق الجبلية في الإمارات كأحد أنماط الشعر المرتجَل، وكان ميلاد فن «التغرودة» نتاجاً لقريحة حداة الإبل في البادية ورعاة الغنم، لكنه انتشر اليوم كأحد أهم العناصر التراثية المحببة في الثقافة الإماراتية التي تتناقلها الأجيال.

أُدرج فن «التغرودة» عام 2012 ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي، ويُعتبر نوعاً من أنواع الشعر البدوي الشعبي الذي يؤلفه الشعراء، ويُلقى من قبل الرجال الذين يرحلون على ظهور الإبل، وتبدأ «التغرودة» بتأليف قصيدة قصيرة، ترتجل عادة وتُكرر من قبل المسافرين الآخرين، ويتم أداء هذه القصائد على شكل غناء منفرد أو جماعي من قبل راكبي الإبل، حيث يقوم المؤدي الرئيس بغناء البيت الأول، ثم ترد عليه المجموعة الأبيات الأخرى.

وسيلة للتسلية

ظهر فن «التغرودة» الغنائي التقليدي في الأصل وسيلة تسلية للرحّالة في أسفارهم الطويلة في الصحاري الشاسعة، واعتقد حداة الإبل أيضاً أن هذا النوع من الشدو، يحث الإبل على المضي في السير بهمة، لتتسارع خطاها، كلما أسرع إيقاع شدو الحادي بشعره وأهازيجه.

شطرة شعرية

وحول الحفاظ على هذه الفنون وموروث الأجداد، قال بخيت محمد المهري، أحد مؤدي فن «التغرودة»: يؤدَّى هذا الفن أثناء الرحلات الطويلة في الصحراء، وعادة ما يرتجل الحداة كلمات «التغرودة» في أكثر من شطرة شعرية قصيرة تكررها مجموعات بالتناوب بينها نداءً وجواباً، ويصدح المؤدّي الرئيس متغنياً بمطلع الشطرة، ومن ثم تجيبه المجموعة بإتمام بقية الشطرة الشعرية، وعادة ما تكون كلمات فن «التغرودة» مباشرة وبسيطة لا تتضمن صوراً أو مؤثرات بلاغية.

إبراز الإنجازات

لفت المهري إلى أن أحد أهم الوظائف التقليدية لهذا الفن التراثي، هو توثيقه التاريخ الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقال: يغلب على فن «التغرودة» موضوع تعبير المنشد عن حبه لأقاربه وأصدقائه، ويستخدم الشعراء هذا الفن أيضاً لإبداء آرائهم في القضايا الاجتماعية، وإظهار الإنجازات التاريخية.

وأوضح أنه يتم إنشاد هذه القصائد في الجلسات والتخييم وسباقات الهجن والمهرجانات التراثية والوطنية، حيث يتخذ الشباب أعضاء الفرق الفنية التراثية، من هذه الفعاليات المميزة، منصة لإبراز هذه الفنون، والحرص على حضورها ووجودها، كعملية تسهم في صون فنون الأجداد ونقلها إلى الأجيال.

فن «الهمبل»

أكد نهيان المنصوري مؤدي فن «الهمبل»، أنه يفتخر كونه أحد المؤديين الشباب للفنون التراثية الإماراتية الأصيلة. وقال: بمشاركة نخبة من فناني الأداء، نحاول نشر هذه الفنون الجميلة، وتقديمها للكبار والصغار، حتى يتعرف الآخر على ثقافة الإمارات وفنونها التراثية الأصيلة، مشيراً إلى أن «الهمبل» فن يؤدى في المجالس والمسيرات وفوق الإبل، حيث كان الأجداد يؤدون هذا الفن في رحلاتهم الصحراوية الطويلة.

7 أبيات

تتألف قصيدة «التغرودة» من أبيات قصيرة، عادة أقل من 7 أبيات، وتتبع الوزن السريع في الشعر العربي الفصيح الذي يُعرف باسم الرجز، ويتم الإنشاد من خلال المبالغة في مد الحروف المتحركة، ويعتقد البدو أن هذا النوع من الشعر مسلٍ للراكب، ويحث المطايا على السير مع الإيقاع، وتتنوع موضوعات شعر «التغرودة» بين الحب والرومانسية والصداقة والطموحات والمديح والعلاقات القبَلية.