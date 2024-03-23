سعود السنعوسي.. «نجم ساق البامبو»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

سعود السنعوسي كاتب وروائي معاصر، لمع اسمه في عالم الرواية العربية بعد نيله جائزة «البوكر العربية» عن روايته «ساق البامبو» في عام 2013، والتي تحولت من أرفف المكتبات إلى الشاشة الفضية، وتم تنفيذها كعمل درامي، بطولة الممثلة القديرة سعاد عبد الله، وحقق المسلسل نجاحاً لافتاً.

«سجين المرايا»

بدأ السنعوسي شغفه بالكتابة منذ سن التاسعة، وتطورت موهبته لينشر العديد من الأعمال الروائية، ونال عدة جوائز وتكريمات على أعماله الأدبية، وأطلق روايته الأولى بعنوان «سجين المرايا» عام 2010، ونال عنها جائزة «ليلى العثمان» لإبداع الشباب في القصة القصيرة والرواية في دورتها الرابعة، وتتحدث عن قصة شاب وحيد ومشاعر الاكتئاب التي يعيشها والقدرة على التكيف مع متغيرات الحياة والبحث عما هو أفضل دائماً.

فقدان الهوية

بعد نجاحه في رواية «سجين المرايا»، قدم روايته الشهيرة «ساق البامبو» عام 2012، ودارت أحداثها بين الكويت والفلبين. وتطرق من خلال أحداث الرواية لموضوع العمالة الأجنبية وفقدان الهوية وسيطرة التقاليد على الأمور الحياتية المختلفة، وقد حققت الرواية نجاحاً باهراً، وحصل في عام 2012 على جائزة الدولة التشجيعية، وفي عام 2013 حصل من خلالها على جائزة البوكر العربية.

إلى الشاشة

عام 2016، تم تحويل الرواية إلى عمل درامي، وتم إنتاج مسلسل بالاسم نفسه «ساق البامبو»، وضم نخبة من نجوم التمثيل في الخليج العربي، منهم سعاد عبد الله وشجون الهاجري وفاطمة الصفي ومرام البلوشي. وخلال مسيرته خاض السنعوسي تجربة المسرح، وقدم عمله المسرحي الغنائي «مذكرات بحار» عام 2019، والمسرحية مأخوذة عن الأوبريت الغنائي «مذكرات بحار» للشاعر محمد الفايز.