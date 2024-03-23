روجينا: «بالقانون».. جرس إنذار على العالم الافتراضي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

للعام الخامس على التوالي، تواصل الممثلة روجينا حضورها خلال الماراثون الرمضاني، وتخوض هذا العام أولى تجاربها في الأعمال القصيرة من 15 حلقة، بمسلسل «بالقانون» الذي يُعرض على قناة «أبوظبي»، وتجسد خلاله شخصية امرأة مكافحة من أجل عائلتها، تقابَل بجحود ونكران الجميل.

وقالت روجينا لـ «الاتحاد»، إن أحداث العمل تناقش العديد من القضايا التي تهم الأسرة العربية والتغيرات التي طرأت عليها، لاسيما بعد توغل العالم الافتراضي في حياتنا، بجانب تسليط الضوء على هموم الأسر التي تعاني لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وظواهر جحود الأبناء، وخيانة الأصدقاء.

4 تحولات

ذكرت روجينا، أن شخصية «ناصرة» التي تقدمها في المسلسل تمر بتحولات نفسية عدة صعبة، لكونها معطاءة بلا حدود، بجانب تحملها مصاعب الحياة والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه عائلتها. وهناك تماس بينها وبين شخصيتها الحقيقية، من ناحية الطيبة المفرطة التي تجعلها تأمن لمن حولها، وتتقبل الظروف الحياتية، والمواقف التي تعرضت لها الشخصية من أقرب المقربين، لذلك تحمست لتقديم الشخصية من دون تردد.

وكشفت روجينا عن أن الشخصية تمر بـ 4 تحولات قاسية للغاية، أهمها المشاهد داخل المؤسسة العقابية، وتفكيرها الدائم في إثبات براءتها، وخوفها على مستقبل عائلتها، وتلقيها خبر وفاة نجلتها أثناء فترة احتجازها. وقالت: كل تلك الأحداث كانت في غاية القسوة والألم النفسي، وكان عليّ أن أقدمها بصورة مؤثرة لإقناع المشاهد بما تمر به الشخصية من معاناة نفسية واجتماعية.

جرعة درامية

وأثنت روجينا على إمكانات المؤلف أمين جمال الذي رسم الشخصيات والأحداث والمواقف ببراعة شديدة، ولفتت إلى مجهود الممثلين المشاركين بالعمل لجذب المشاهد العربي منذ عرض أولى حلقات المسلسل.

وحول تقديمها أعمالاً قصيرة للمرة الأولى بمشوارها الفني، أوضحت أن هذا النمط جرعة درامية مكثفة في إطار مركب وأحداث متسارعة، ما يجعل المشاهد في حالة ترقب للتعرف عليها.

وقالت روجينا: أنا دائمة التغيير بمشواري الفني، ووجدت أن هذا النمط الدرامي يحقق مردوداً إيجابياً لدى الجمهور، ولا فرق بين الأعمال الطويلة والقصيرة من حيث أداء الممثل الذي يبذل قصارى جهده لخروج العمل بأفضل صورة ممكنة.

قضايا المرأة

أوضحت روجينا، أن اهتمامها طوال السنوات الماضية كان منصباً على تقديم أعمال درامية تهم قضايا المرأة العربية، لأن الفن مرآة للمجتمع، لذلك يجب تسليط الضوء على قضايا المرأة التي تُعتبر نصف المجتمع، وما تتعرض له على المستويين الأسري والعملي، والتركيز على النماذج الإيجابية والإشادة بها، ومعالجة السلبيات التي تتعرض لها.

وعن مشاركة ابنتها مريم للمرة الثانية في أعمالها الدرامية، قالت: مريم عاشقة للفن منذ نعومة أظفارها، وقد شاركتني العام الماضي في مسلسل «ستهم» ولاقت إشادات واسعة. وفي هذا العمل تجسد شخصية فتاة لديها هوس بمنصات التواصل، وقد سيطر العالم الافتراضي على حياتها، وأثر فيها سلباً. والعمل جرس إنذار للآباء من التأثير السلبي للعوالم الافتراضية في حياة أبنائهم.

كيمياء فنية

أعربت روجينا عن سعادتها بالتعاون الفني الثالث على التوالي مع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، وذكرت أن لديه رؤية فنية ثاقبة للأعمال التي أخرجها بشكل عام، والتي قدمتها معه، بدءاً من «انحراف» 2022، و«ستهم» 2023، وأخيراً «بالقانون»، حيث تجمعها كيمياء فنية، ويعرف جيداً كيفية إدارة الممثل.

وعن ردود الفعل الإيجابية من المشاهدين، أشارت روجينا إلى أن ذلك نابع من قرب الشخصية من الواقع، مروراً بالتحولات القاسية التي تمر بها، وهو الدافع إلى الانتقام ممن كانوا السبب في ظلمها، وهذا ما نشاهده في نهاية الحلقات، عندما تصبح «ناصرة» امرأة قوية.