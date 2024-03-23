ناهد السباعي.. تسعى للارتباط بـ«محارب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية ناهد السباعي السباق الرمضاني بمسلسلين، الأول «محارب»، وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية تسعى للارتباط بشخص أحبته، رغم الصعوبات التي تواجههما ومنها رفض والدها تلك الزيجة، وتدور الأحداث حول سائق حافلة يخوض العديد من المغامرات بسبب مهنته، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، وملك أحمد زاهر. والثاني «نقطة سوداء»، وتجسد خلاله شخصية غامضة، في 15 حلقة، ضمن إطار درامي يمزج بين التشويق والإثارة، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وبطولة سوسن بدر، وأحمد فهمي. ومن جانب آخر، تعاقدت السباعي على بطولة مسلسل «بيت القبطية»، الذي يتناول شخصية محقق قضائي يتتبع جرائم جنائية غامضة في قرية صغيرة بصعيد مصر، والعمل من 10 حلقات، ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب أشرف العشماوي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد السباعي.