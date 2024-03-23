5 نصائح لصوم صحي

ترجمة: عزة يوسف

يمكن ببعض العادات الصحية أن نجعل صومنا في شهر رمضان آمناً وتجنب الضرر أو المضاعفات، وإليك بعض النصائح لصوم صحي كما ذكرها موقع «Cornell Health» الأميركي:

السوائل

احرص على تزويد جسمك بالسوائل، على جرعات وليس مرة واحدة، خلال فترة الليل حتى لو لم تشعر بالعطش، وابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهي تسبب الجفاف.

تنويع الطعام

يحتاج الجسم إلى الحصول على تغذية جيدة بعد الإفطار لتعويض ما فقده خلال الصيام، لذا ينصح بتنويع الغذاء مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والدهون الصحية، لمنح الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

الاعتدال

يستغرق الجسم حوالي 20 دقيقة ليدرك إذا ما كان قد اكتفى من الطعام، فلا تفرط في تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة لكي يقل الضغط على الجسد وتحصل على طاقة أعلى.

النشاط

قد تكون ممارسة التمارين الرياضية مع الصيام مرهقة، ولكن ممارستها بعد الإفطار أو حتى المشي لفترات قصيرة مساء، يساعد في الحفاظ على طاقتك خلال النهار.

السحور

تساعد مكونات وجبة السحور المتوازنة في بقاء نسبة السكر في الدم أكثر استقراراً، مما يمنح الجسم الطاقة اللازمة له خلال فترة الصوم.