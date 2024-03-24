الأمير وليام وكيت يعربان عن "امتنانهما" للدعم الكبير

أعرب أمير وأميرة ويلز عن " تأثرهما الشديد" و "امتنانهما" لدعم المواطنين لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.

وكانت كيت " 42 عاما" قد أعلنت في رسالة مصورة أمس الأول الجمعة أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي. وتدفق الدعم العالمي على الزوجين الملكيين ، بما في ذلك من الملك تشارلز الثالث ودوق ودوقة ساسكس ورموز سياسية ومواطنين عاديين.

وقال متحدث باسم قصر كينجستون " الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها".

وأضاف المتحدث" هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم المواطنين، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت".

وكان ملك بريطانيا تشارلز، قد أعرب عن فخره " بزوجه ابنه الحبيبة" لشجاعتها في الحديث عن علاجها. كما قال دوق ودوقة ساسكس " نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماما وفي سلام ".