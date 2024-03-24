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الأمير وليام وكيت يعربان عن "امتنانهما" للدعم الكبير

الأمير وليام وكيت يعربان عن "امتنانهما" للدعم الكبير
24 مارس 2024 11:10

أعرب أمير وأميرة ويلز عن " تأثرهما الشديد" و "امتنانهما" لدعم المواطنين لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.

وكانت كيت " 42 عاما" قد أعلنت في رسالة مصورة أمس الأول الجمعة أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي. وتدفق الدعم العالمي على الزوجين الملكيين ، بما في ذلك من الملك تشارلز الثالث ودوق ودوقة ساسكس ورموز سياسية ومواطنين عاديين.

وقال متحدث باسم قصر كينجستون " الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء  الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها".

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وأضاف المتحدث" هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم المواطنين، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت".

وكان ملك بريطانيا تشارلز، قد أعرب عن فخره " بزوجه ابنه الحبيبة" لشجاعتها في الحديث عن علاجها. كما قال دوق ودوقة ساسكس " نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماما وفي سلام ".

 

المصدر: وكالات
الأميرة كيت
الأمير وليام
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