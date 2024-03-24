فيلم كولومبي يحصد جائزة «سينيه لاتينو» الفرنسي

تولوز (فرنسا)، (أ ف ب)

حصل الفيلم الكولومبي «رأيت ثلاثة أضواء سوداء»، (Yo vi tres luces negras)، للمخرج سانتياغاو لوزانو، أمس الأول، في مدينة تولوز الفرنسية على الجائزة الكبرى للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان «سينيه لاتينو» الذي يُعدّ أحد أبرز الأنشطة المتعلقة بالسينما الأميركية اللاتينية في أوروبا. يتمحور الفيلم على ما يواجهه خوسيه دي لوس سانتوس من مخاطر خلال معالجته المرضى من المجموعات السكانية المقيمة في مناطق نائية من أدغال كولومبيا، ومحاولته البقاء على قيد الحياة وسط العنف المتزايد للباحثين عن الذهب والجماعات المسلحة. ونال فيلم «طريقة غريبة» للمخرج البرازيلي غوتو بارينتيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهو يتناول بأسلوب هزلي ودرامي في آن واحد قصة مخرج شاب يعتزم عرض فيلمه في مسقطه، لكنّ إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة «كوفيد» تُلزِمه المكوث هناك، فيضطر السينمائي العالق إلى الاستعانة بوالده رغم علاقتهما السيئة. وكانت جائزة «سينيه +» من نصيب فيلم «سوهو» (Sujo) للمخرجتين أستريد رونديرو وفرناندا فالاديث، ويروي هذا الفيلم المكسيكي قصة شاب يحاول الهروب من عنف الجريمة المنظمة في ولاية ميتشواكان. ومُنِحت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية لفيلم «ذكريات جسد يحترق» للكوستاريكية أنتونيلا سوداساسي، وهو فيلم شبه خيالي عن كبار السن. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فحازه فيلم «رامونا» للمخرجة فيكتوريا ليناريس من جمهورية الدومينيكان.