الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فيلم كولومبي يحصد جائزة «سينيه لاتينو» الفرنسي

لقطة من فيلم «رأيت ثلاثة أضواء سوداء» (أ ف ب)
25 مارس 2024 03:17

تولوز (فرنسا)، (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فرنسا ترفع التأهب الأمني لأعلى مستوى بعد رصد "تهديدات"
لا فوينتي: إسبانيا تملك «المواد الخام» للفوز بـ «اليورو»

حصل الفيلم الكولومبي «رأيت ثلاثة أضواء سوداء»، (Yo vi tres luces negras)، للمخرج سانتياغاو لوزانو، أمس الأول، في مدينة تولوز الفرنسية على الجائزة الكبرى للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان «سينيه لاتينو» الذي يُعدّ أحد أبرز الأنشطة المتعلقة بالسينما الأميركية اللاتينية في أوروبا. يتمحور الفيلم على ما يواجهه خوسيه دي لوس سانتوس من مخاطر خلال معالجته المرضى من المجموعات السكانية المقيمة في مناطق نائية من أدغال كولومبيا، ومحاولته البقاء على قيد الحياة وسط العنف المتزايد للباحثين عن الذهب والجماعات المسلحة. ونال فيلم «طريقة غريبة» للمخرج البرازيلي غوتو بارينتيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهو يتناول بأسلوب هزلي ودرامي في آن واحد قصة مخرج شاب يعتزم عرض فيلمه في مسقطه، لكنّ إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة «كوفيد» تُلزِمه المكوث هناك، فيضطر السينمائي العالق إلى الاستعانة بوالده رغم علاقتهما السيئة. وكانت جائزة «سينيه +» من نصيب فيلم «سوهو» (Sujo) للمخرجتين أستريد رونديرو وفرناندا فالاديث، ويروي هذا الفيلم المكسيكي قصة شاب يحاول الهروب من عنف الجريمة المنظمة في ولاية ميتشواكان. ومُنِحت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية لفيلم «ذكريات جسد يحترق» للكوستاريكية أنتونيلا سوداساسي، وهو فيلم شبه خيالي عن كبار السن. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فحازه فيلم «رامونا» للمخرجة فيكتوريا ليناريس من جمهورية الدومينيكان.

كولومبيا
السينما
فرنسا
تولوز
السينما الأميركية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©