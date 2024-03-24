الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الصيام.. ينظم إفراز «الإنسولين»

الصيام.. ينظم إفراز «الإنسولين»
25 مارس 2024 03:17

ترجمة: عزة يوسف

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 172 طناً من السلال الرمضانية و500 حقيبة إغاثية إلى تشاد
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

يلعب هرمون الإنسولين دوراً مهماً في الصحة العامة وفقدان الوزن، بالإضافة لأهميته في علاج مرض السكري، فهو ينظم مستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي وعملية تخزين الطاقة، لذلك له علاقة بالصيام؛ لذا ينصح خبراء التغذية بأن نجعل من الصيام روتيناً منتظماً، لأنه يساعد على خفض مستوى الإنسولين مما يسمح للجسم بحرق الدهون للحصول على الطاقة. وتعتبر ممارسة الرياضة مهمة، لأنه عند بذل نشاط بدني تنخفض مستويات الإنسولين ويستخدم الجسم الجلوكوز والأحماض الدهنية كوقود، ويؤدي تقليل نوع وكمية الكربوهيدرات التي نتناولها إلى خفض مستويات الإنسولين. وقد ذكر موقع «Zero Longevity» الأميركي، أن الجسم يفرز هرمون للتحكم في مستوى السكر في الدم، والمساعدة في تنظيم ما يفعله الجسم بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي نتناولها. فعندما نتناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات يكتشف البنكرياس ارتفاع نسبة السكر في الدم ويبدأ في إفراز الإنسولين الذي يقود الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا الدهنية والعضلية، كما يدفع الكبد إلى تخزين الجلوكوز الزائد. وعند وجود سعرات حرارية زائدة داخل الجسم، يساعد الإنسولين في تخزينها في الأنسجة الدهنية، والأهم من ذلك أن ارتفاع نسبته في الدم قد تمنع تكسير الأحماض الدهنية المخزنة، مما يجعل عملية فقدان الدهون صعبة حتى في حالة وجود نقص في السعرات الحرارية.

السكري
الصيام
الإنسولين
رمضان
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©