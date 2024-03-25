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مسبار أميركي على القمر يدخل في سبات دائم

مسبار أميركي على سطح القمر(أرشيفية)
25 مارس 2024 12:58

دخل أول مسبار خاص يهبط على سطح القمر، "أوديسيوس"، في مرحلة سبات دائم بعد حوالي شهر من وجوده على هذا الجرم الفضائي، على ما أعلنت شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines الأميركية عبر منصة إكس.

وكان المسبار قد دخل مرحلة سبات في نهاية مهمته الرئيسية، بعد 7 أيام على القمر، لكنّ مهندسي شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines اضطروا لمحاولة الاتصال به مجدداً في نهاية الليلة القمرية، بمجرد عودة الشمس إلى الظهور.

وأوضحت الشركة الناشئة في تكساس أن المسبار لم يعاود عمله في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن المركبة "تلاشت إلى الأبد".
على أي حال، لم يكن من المؤكد على الإطلاق ما إذا كانت بطاريات الجهاز ستصمد أمام البرد القارس في الليلة القمرية.

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انكسار ساق المسبار القمري

في 22 فبراير، أصبح "أوديسيوس" أول مسبار خاص يهبط على سطح القمر، وأول مركبة فضائية أميركية تفعل ذلك منذ نهاية برنامج "أبولو" في عام 1972.
ومع ذلك، وجد المسبار نفسه في وضع مائل على سطح القمر، في منطقة القطب الجنوبي، بعد هبوط حافل بالأحداث بسبب عطل في نظام الملاحة الخاص به.
لكنّ بعض ألواحه الشمسية استمرت بالعمل وزودته طاقة.

وقد نقل "أوديسيوس" صوراً وبيانات علمية، لا سيما تلك التي جمعتها أجهزة "ناسا" الموجودة على متنه.
ووصفت كل من "ناسا" و"إنتويتيف ماشينز" مهمة هذا المسبار على القمر بأنها ناجحة.

المصدر: وكالات
القمر
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