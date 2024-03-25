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الصين تنجح في وضع قمر "تشيويه تشياو2-" في مداره

أرشيفية
25 مارس 2024 20:13

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الاثنين، إن القمر الاصطناعي التتابعي "تشيويه تشياو2-"، وصل إلى مداره  المخطط له حول القمر بعد رحلة استمرت نحو 112 ساعة. وقالت الوكالة إن القمر الصناعي المصمم لدعم الاتصالات من الجانب البعيد من القمر كان يدور على ارتفاع نحو 440 كيلومتراً بعد مناورة كبح. وتم إطلاق القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو2-"، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين يوم الأربعاء الماضي.

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ويستهدف القمر الاصطناعي، بحسب أسطورة شعبية صينية، ضمان الاتصال بالمهمة القمرية المقبلة للبعثة الصينية لاستكشاف القمر "تشانج آه6-".

وستقوم بعثة "تشانج آه6-"، التي من المقرر أن تبدأ أعمالها في مايو المقبل، بجمع عينات من التربة على الجانب البعيد من القمر، وبدون  "تشيويه تشياو2-"، لن تتمكن بعثة التحكم على الأرض من إرسال إشارات إلى موقع هبوطها في جنوب القمر. وبالتالي يشكل القمر الاصطناعي رابطاً أساسياً في مثلث الاتصالات. يشار إلى أن الصين تتبع استراتيجية قمرية طموحة وتخطط لإنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.

المصدر: وكالات
الصين
قمر اصطناعي
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