شوقي الماجري.. «عرّاب الفانتازيا التاريخية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

«مبدع الدراما التلفزيونية، ملك الدراما التاريخية، عراب الفانتازيا التاريخية».. ألقاب حصل عليها المخرج شوقي الماجري الذي عُرف بأنه تلميذ المدرسة الأوروبية الشرقية للسينما. امتد مشواره الفني لأكثر من عقدين، وجمعت أعماله بين البعدين الثقافي النخبوي والنجاح الجماهيري.

ولد شوقي بن عمار الحاج مبارك الماجري في العاصمة التونسية بمنطقة باب سويقة، في 11 نوفمبر 1961، وكان والده يعمل في النجارة، وهو أصغر أفراد أسرته المؤلفة من 9 أبناء. درس الإخراج في بولندا، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد الوطني للمسرح والسينما والتلفزيون في وودج، وبعد عودته إلى تونس قدم 3 أفلام سينمائية قصيرة، هي: «البريد»، «أوليانو»، و«مفتاح الصول».

قرر الماجري التوجه إلى سوريا عام 1997، والتعاون مع الممثل أيمن زايدن عبر المسلسل التاريخي «تاج من الشوك»، ليبدأ مسيرته الإخراجية بالدراما التلفزيونية بأنماطها التاريخية والفانتازيا والسير الذاتية. عام 1998 أخرج الجزء الثاني من المسلسل التاريخي «إخوة التراب»، ثم مسلسل «الأرواح المهاجرة» عام 2001، المقتبس عن رواية «بيت الأرواح» للكاتبة العالمية إيزابيل أليندي. وفي العام التالي قدم مسلسلاً عن سيرة الشاعر الفارسي «عمر الخيام»، ثم تناول الأسطورة التاريخية «ألف ليلة وليلة» في قالب فانتازي وإنساني بعنوان «شهرزاد الحكاية الأخيرة» عام 2004، وقدّم مسلسل «الطريق الوعر» عام 2005. عاد الماجري مجدداً إلى الدراما التاريخية عام 2006 عبر مسلسل «أبناء الرشيد»، وعام 2007 أخرج مسلسل «الاجتياح».

وتوالت أعمال المخرج بين التاريخية والسير الذاتية بين عامي 2008 و2019، حيث قدّم السير الذاتية لمسلسلات «أسمهان» و«أبو جعفر المنصور» و«نابليون والمحروسة» و«حلاوة الروح» و«سقوط حر» و«دقيقة صمت». نال الماجري العديد من الجوائز العالمية ومنها «الإيمي» لأفضل مسلسل عربي عام 2007، عن «الاجتياح»، والجائزة الذهبية للدراما التاريخية في مهرجان القاهرة العربي عام 2006 عن «أبناء الرشيد»، وعام 2008 حصد جائزة «تايكي» الأردنية لأفضل مخرج عربي عن «نابليون والمحروسة»، وجائزة مهرجان «أدونيا» للدراما السورية مرتين متتاليتين الأولى عن «أسمهان»، والثانية عن «هدوء نسبي».