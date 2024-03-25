الحلويات.. مصدر للفرح والطاقة

خولة علي (دبي)

تقديم الحلويات يمثل أحد عناصر الضيافة خلال شهر رمضان الفضيل، فالحلويات جزء لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، لذا يحرص الناس في شهر رمضان على تجربة أنواع جديدة من الحلويات ووصفاتها المميزة التي تعكس تنوع الثقافات والمأكولات في المجتمعات، وبذلك نرى إقبالاً واسعاً على محال الحلويات قبل وبعد ساعات الإفطار، للحصول على أشهى الأصناف التي تحمل ذكريات نسترجعها مع تذوقها، باعتبارها جزءاً أساسياً من تراثنا وثقافتنا.

عن أهمية أطباق الحلويات على مائدة رمضان، تقول فاطمة العجمي، نائب رئيس الطهاة التنفيذي في الإمارات لتموين الطائرات، إن الحلويات الرمضانية لها دور أساسي في إثراء تجربة استثنائية للتواصل بين أفراد المجتمع، وتُعتبر جزءاً لا يتجزأ من العادات والتقاليد المتوارثة، وتمثل رمزاً لكرم الضيافة والانسجام الاجتماعي، وتضيف لمسة من الفرح والبهجة على المائدة، حيث اعتادت الأمهات قديماً على تحضير الحلويات من مكونات بسيطة ورثنها عن الجدات، ونرى علامات البهجة قد غزت وجوه أهل البيت والضيوف كباراً وصغاراً، بتلك الأطباق البسيطة.

مصدر للطاقة

وتشير العجمي إلى أن الحلويات الرمضانية تتنوع بحسب الثقافات والمناطق، فهي تضيف لمسة خاصة لهذا الشهر الكريم، ومنها الساخنة والباردة حسب تقاليد الأسرة. ومن أبرز الحلويات التي تزين سفرتنا «اللقيمات، فرني، جيلي، كريم كراميل، أم علي، الكنافة، والقطايف، والمهلبية»، باعتبارها مصدراً للطاقة بعد الصيام. ويُعتبر تحضير الحلويات ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء جزءاً من التقاليد الاجتماعية التي تعزز الروابط الأسرية.

محبة ومودة

وتوضح العجمي أنه لا يوجد وقت محدد لتقديم أطباق الحلويات خلال الشهر الفضيل، فهي تقدَّم قبل الفطور للجيران مثلاً، ما يعزز روح المحبة والمودة والتآزر بين أفراد المجتمع، كما يتم تجهيزها على سفرة الإفطار، وأبرزها «اللقيمات والتمرية» على مائدة رمضان. وبعد صلاة التراويح، وخلال تبادل الزيارات بين الأقارب والأحباب في ليالي رمضان، يتم تقديمها للضيوف تعبيراً عن المحبة والكرم، وفي فترة السحور يتناولها البعض نظراً لأنها تعوّض الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاج إليها.

حلويات عربية

ترى فاطمة العجمي أن أسواق الحلويات تشهد إقبالاً كبيراً طوال شهر رمضان، حيث يتسابق الناس لشراء أنواع مختلفة من الحلويات العربية الشهيرة، وتشمل «البقلاوة، الشعبيات، الكنافة، القطايف» وسواها، لذا تستعد المحال لاستقبال المستهلكين قبل موعد الإفطار، لتتزين موائدهم بأطباق الحلويات، لاسيما أنهم يبحثون عن الأطباق الجاهزة لتوفير الوقت والجهد خلال رمضان.