علي يوسف السعد يكتب: سياحة الولادة

في حال كنتَ تمتلك تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، إلى أيّ بلادٍ ستسافر؟ إن كنتَ تظن أنّ امتلاك مثل هذه التذكرة أمرٌ مستحيل، فأنت مخطئ، ففي عام 2020، وُلدت طفلة لأم يمنية على متن طائرة مصرية، فأهداها رئيس شركة الطيران تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، فكِّر كم من الحظ تمتلك تلك الطفلة لتحصل على هذه الفرصة حتى قبل أن تُبصر النور..

في الآونة الأخيرة، انتشر مصطلح سياحة الولادة أو ما يُعرف بسياحة الأمومة، وهي ممارسة السفر إلى بلد معين لسبب رئيسي، وهو الولادة والحصول على الجنسية للمولود، بالإضافة إلى العديد من الخدمات، كالتعليم العام، والرعاية الصحية ورعاية الوالدين.

إن كنتَ تتساءل عن الدول التي يمكن الذهاب إليها حينَ يتعلق الأمر بسياحة الولادة، يجب أن تعرف أنّ معظم الدول في أوروبا وأفريقيا وآسيا تعترف بحق الدم ولا تمنح الجنسية للأطفال الذين يُولدون على أراضيها، حيث يحصل الطفل على الجنسية التي يكتسبها من والديه، وفي هذا المقال، سأطلعكم على بعض الدول التي تعترف بحق الأرض وتمنح الجنسية لكل طفل يُولد على أراضيها أو حتى في خطوطها الجوية..

الأرجنتين: تُعتبر الأرجنتين إحدى خيارات سياحية الولادة، فهي تمنح جنسيتها للأطفال المولودين على أراضيها لأبوين أجنبيين، ومن المميزات التي يمكنهم الحصول عليها، السفر دون الحاجة إلى تأشيرة إلى جميع أنحاء أميركا الوسطى، والجنوبية، ومنطقة «شنغن» بالإضافة إلى معظم دول أوروبا، وبفضل جنسية المولود، يستطيع الوالدان تقديم طلب الحصول على الجنسية الأرجنتينية فقط بنسخة من شهادة الميلاد وشهادة من مكتب الهجرة.

فنزويلا: طبعاً لا أنصح بذلك، ولكن الأمر للعلم فقط، من المميزات التي تدفع الناس لاختيار فنزويلا وجهة لسياحة الولادة - مع الوضع بعين الاعتبار وضعها الأمني - إمكانية سفر أي شخص يحمل الجنسية الفنزويلية دون تأشيرة إلى جميع أنحاء أميركا الوسطى والجنوبية، ومعظم دول أوروبا، أما بالنسبة للوالدين، فيمكنهما الحصول على الجنسية بعد الإقامة في فنزويلا لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل، أو عن طريق شراء منزل فيها دون القدرة على بيعه بعد الحصول على الجنسية.

البرازيل: تُعتبر البرازيل إحدى الوجهات التي تقصدها الأمهات لغرض الولادة فيها، فهي من الدول التي تمنح الجنسية غير المشروطة للمواليد، حيث تُسهّل البرازيل عملية الحصول على الجنسية للأبوين بعد ولادة الطفل فيها، فعند بلوغ الطفل العامين من العمر، يستطيع منح الجنسية لأبويه، بالإضافة إلى بقية إخوته بكل سهولة.

المكسيك: تمنح المكسيك الجنسية لجميع المواطنين الذين وُلدوا في إقليمها أو خطوطها الجوية أو حتى في سفنها التجارية أو الحربية دون شروط بغض النظر عن جنسية الوالدين.

ومن الدول الأخرى التي تمنح الجنسية للأطفال الذين وُلدوا على أراضيها دون شروط، بوليفيا وجامايكا وأوروغواي، وأمّا الولايات المتحدة، فقد أصدرت في السنوات الأخيرة قوانين تهدف إلى الحد من سفر النساء الحوامل إليها.

هي نوع من أنواع السياحة، ولكنها ليست سياحة محمودة، ونحمد الله أن ولدنا على أرض الإمارات التي لن نرغب في أي جنسية أخرى غير جنسيتها، ولو قُدِّم لنا ملء الأرض ذهباً.