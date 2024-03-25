8 ممثلين «سنة أولى بطولة» في دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد ماراثون رمضان هذا العام، تقديم وجوه شابة كأبطال للمرة الأولى، وإن كان بعضهم حازها بعيداً عن هذا الموسم، مما يضعهم في مواجهة صعبة مع كبار النجوم الذين حصلوا على البطولة طوال العقود الثلاثة الماضية، وينافسون بمسلسلاتهم خلال هذه الفترة، تاركين الحكم للجمهور.

«حق عرب»

أول هؤلاء أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب» الذي يعرض على «قناة أبوظبي»، ويشارك في بطولته رياض الخولي، وفاء عامر ودنيا المصري، وتدور الأحداث في إطار شعبي مشوق لقصص إنسانية لا تخلو من جانب رومانسي.

ويقدم دياب أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان بمسلسل «مليحة»، من 15 حلقة، ويشارك في بطولته ميرفت أمين، أشرف زكي وحنان سيلمان، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويقدم خلاله شخصية ضابط بحرس الحدود، يلتقي بعائلة فلسطينية، ويكون له الأثر الكبير في مشوار عودتهم إلى غزة.

«نعمة الأفوكاتو»

ورغم أنها حصلت علي البطولة من قبل في مسلسل «لؤلؤ»، إلا أن مي عمر تخوض البطولة المطلقة في رمضان للمرة الأولى، من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، مع أحمد زاهر وسلوى عثمان، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حول محامية تدخل في العديد من الصراعات، وتنتصر للحق في القضايا التي تتولاها، إلا أنها تتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب.

لحظة غضب

الأمر نفسه بالنسبة للأردنية صبا مبارك التي تخوض بطولتها الأولى في رمضان بمسلسل «لحظة غضب»، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته علي قاسم ومحمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والمفاجآت التي تتعلق بالمشاكل الزوجية.

«لانش بوكس»

تقدم غادة عادل أول بطولة لها في رمضان، من خلال مسلسل «لانش بوكس»، المقتبس من العمل الأميركي (Good Girls)، ويشارك في بطولته جميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول 3 سيدات يعانين من مشكلات مختلفة في حياتهن، ما يجعلهن يقررن خوض مغامرة تورطهن في مواقف صعبة.

«مسار إجباري»

بعد نجاح عصام عمر في مسلسل «بالطو»، الذي عُرض على إحدى المنصات، يخوض البطولة الأولى له في رمضان بمسلسل «مسار إجباري»، بطولة أحمد داش وصابرين وبسمة، تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه حول شابين من بيئتين مختلفتين تجمع بينهما الظروف، ويكتشفان سراً يغير حياتهما تماماً.

«أشغال شقة»

تقدم أسماء جلال للمرة الأولى البطولة الأولى لها على شاشة رمضان، أمام هشام ماجد في المسلسل الكوميدي «أشغال شقة»، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وتجسد أسماء شخصية «مذيعة»، متزوجة من دكتور في الطب الشرعي.

«أعلى نسبة مشاهدة»

من الشباب الذين يقدمون البطولة للمرة الأولى في موسم رمضان، سلمى أبو ضيف في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، عن قصة حقيقية، وتقدم دور فتاة تنتمي لعائلة بسيطة، لديها هوس بتطبيق «تيك توك»، وبسببه تقع في العديد من الأزمات والمشاكل، تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.