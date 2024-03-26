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الترفيه

"سي وورلد أبوظبي" تدخل "جينيس" كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم

"سي وورلد أبوظبي" تدخل "جينيس" كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم
26 مارس 2024 13:18

 سجلت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، رقماً قياسياً في جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، وذلك بعد أقل من عام فقط على افتتاح هذه الوجهة التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 183 ألف متر مربع تتوزع على خمسة طوابق داخلية.

وقال توماس كافيرلي، المدير العام لدى "سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي": "يُسعدنا تسجيل هذا اللقب في جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتزويد الضيوف بأفضل التجارب التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية ضمن بيئة ترفيهية غامرة تستقطب الضيوف من مختلف الفئات والأعمار".

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ويساهم هذا اللقب الهام في جينيس للأرقام القياسية في ترسيخ مكانة "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تمنح الضيوف من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعرف على الحياة البحرية وروعة المحيطات. 

وتم تقديم الشهادة إلى محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وإلى إدارة سي وورلد أبوظبي.

 

المصدر: وام
جزيرة ياس
سي وورلد أبوظبي
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