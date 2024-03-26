"رمضانيات ربع قرن" تعود في نسختها الثالثة

أطلقت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حملة "رمضانيات ربع قرن" التي تقام في مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة بالتزامن مع إجازة فصل الربيع خلال شهر رمضان الفضيل وتستمر حتى 7 أبريل المقبل و تتضمن أكثر من 90 برنامجاً ونشاطاً مستهدفة النشء في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً إضافة إلى مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف المجتمع المحلي في إمارة الشارقة.

ويعكس هذا الحدث في عامه الثالث رسالة مؤسسة ربع قرن التي تتجسد في اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأجيال في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار تحقيقاً لرؤيتها "شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة" حيث تهدف ناشئة الشارقة من خلال رمضانيات ربع قرن إلى الاستثمار الأمثل لأوقات منتسبيها وغرس العديد من القيم في نفوسهم، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.

وتوفر ناشئة الشارقة فرصاً مثالية لمنتسبيها للاستفادة من المشاركة في رمضانيات ربع قرن حيث تقدم حزمة منوّعة من الفعاليات التي تعزز المهارات وتعمق المعرفة تجمع بين البرامج التخصصية والبطولات الرياضية التنافسية إلى جانب المبادرات المجتمعية التي تعزز التضامن والترابط الاجتماعي في إمارة الشارقة.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تسعى ناشئة الشارقة إلى تقديم تجربة تعليمية ممتعة تُمكّن المشاركين من التعلم والاستمتاع بالفعاليات في أجواء تفاعلية ويُعتبر التدريب على تكنولوجيا الروبوت وتطبيقاته جزءاً أساسياً من هذه الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة حيث يتاح للشباب فرصة لاكتساب مهارات البرمجة والتصميم الهندسي واستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي إضافة إلى تحدي الألعاب الإلكترونية.

ولمحبي التحدي والمنافسة تنظم ناشئة الشارقة عددا من البطولات الرياضية التي تجمع الناشئة في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية ليثبتوا مهاراتهم وقدراتهم في مختلف الرياضات التي تضم كرة قدم الصالات والسباحة وكرة الماء وتنس الطاولة وكرة الطائرة والجودو.

وتشمل برامج "رمضانيات ربع قرن" المنفذة عبر مراكز ناشئة الشارقة الثمانية في مختلف أنحاء الإمارة مجموعة واسعة من البرامج الثقافية التي تعزز الفهم المتعمق وتحفز الناشئة على القراءة مثل برنامج نادي الكتاب إلى جانب الورش الفنية المشوّقة مثل فن التشكيل بالأنماط وفن الريزن وفن التيرازو التي تكسب الناشئة مهارات إبداعية في التعامل مع الألوان والأدوات الفنية المختلفة.

وتضيف حملة رمضانيات ربع قرن بعداً جديداً للفعاليات هذا العام عبر ما تتضمن من مبادرات فريدة منها: مبادرة "تمازج" استرشاداً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في التوجه إلى الخيم الرمضانية وتناول الإفطار مع الجاليات المختلفة لتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع إضافة إلى مبادرة "الجار قبل الدار" التي تُلقي الضوء على أصالة المجتمع الإماراتي وتغرس أهمية المحافظة على عاداته وتقاليده في نفوس الناشئة.

كما تضم الحملة مبادرة "خطّار الدار" التي تتيح الفرصة للناشئة في لقاء كبار المواطنين وتبادل أطراف الحديث معهم لتعزيز تواصل الأجيال واكساب منتسبيها الخبرات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مبادرة "الحقيبة الرمضانية".