«ماجد» تعرض باقة جديدة من البرامج والرسوم المتحركة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قناة ماجد التابعة لـ«شبكة أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع (TwelveP Animation)، شركة التوزيع والبث التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتقديم مجموعة متميزة وشيقة من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي تلبي تفضيلات المشاهدين الصغار والعائلات في جميع أنحاء المنطقة.



رسوم متحركة

تعرض قناة ماجد في إطار هذا التعاون مجموعةً متميزةً من إنتاجات (TwelveP Animation)، من برامج وأفلام الرسوم المتحركة المخصصة للصغار، بما فيها البرنامج الكوميدي الصامت «عائلة ميني»، ومغامرات الفضاء المثيرة «حماة الفضاء»، والفيلم الكرتوني «المحقق شيرب وخلية النحل الذهبية».وفي هذا الصدد، قالت نسرين فاخر، رئيس منصات ماجد «نسعى في قناة ماجد إلى تقديم محتوى غني ينسجم مع المعايير التعليمية الأدبية والترفيهية وحماية الطفل على مستوى الدولة، ويلقى صدى إيجابي واسع لدى شرائح جمهورنا المتنوع، لذلك يسعدنا أن نتعاون مع (TwelveP Animation)، لعرض مجموعة من البرامج الكرتونية المتميزة لمشاهدينا الصغار، بما يدعم أهدافنا الرامية إلى تعزيز مخيلتهم وحسّهم الإبداعي عبر تجربة مشاهدة ترفيهية تنسجم مع قيمنا الوطنية».



ترفيهي آمن

من جانبها، قالت كاترينا بشينيتسينا، الشريك الإداري في (TwelveP Animation): «يسعدنا من موقعنا كشركة رائدة مقرها في إمارة أبوظبي أن نتعاون مع قناة ماجد لعرض باقة من إنتاجاتنا الذي تعكس القيم التقليدية لدولة الإمارات، وتنقل رسائل ترفيهية وآمنة للمشاهدين الصغار في المنطقة».تجدر الإشارة إلى أن (TwelveP Animation)، هي شركة توزيع وإنتاج مستقلة مقرها أبوظبي، وتركز على تقديم ترفيه آمن وعالي الجودة للصغار عبر منصات مختلفة، وتضم محفظة الشركة حالياً مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية المخصصة لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى أفلام كرتونية مسرحية، تشكل بمجموعها أكثر من 300 ساعة من المحتوى المتميز.

يذكر أنه جرى عرض فيلم الرسوم المتحركة «المحقق شيرب وخلية النحل الذهبية» للمرة الأولى على الشاشة في الإمارات العربية المتحدة عبر «شبكة أبوظبي للإعلام».