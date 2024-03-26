«سكوبي دو».. يصل إلى أبوظبي أبريل المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي، أحد أكثر العروض والشخصيات العالمية المحبوبة «سكوبي دو»، خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل المقبل، حيث سيتم تقديم عرضين يومياً، بتنظيم «ثيوري الفين للترفيه»، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال.

«سكوبي دو» ومدينة الذهب المفقودة، هو العرض العائلي الأمثل خاصة لعشاق الموسيقى واكتشاف عالم الأشباح، فهذا العرض يأخذ الجمهور في رحلة مميزة مليئة بالغموض والحوار والأغاني والمناظر الطبيعية المذهلة، وذلك من خلال آلة الغموض التي تستخدمها عصابة في أول رحلة لها إلى أرض الحضارات القديمة والأساطير والثقافة، ومن خلال تتبع الأدلة يغوص الجمهور في متاهة حقيقية من الغموض لخطوط «نازكا»، حيث تلتقي العصابة بالأصدقاء، والأعداء أيضاً، ومنهم ميغيل حارس الأرض، لويس اللاما، عالم النبات البروفيسور فالكون، الباشاكيات، وآيار مانكو «مؤسس حضارة الإنكا في القرن الثالث عشر».

يستخدم عرض «سكوبي دو» ومدينة الذهب المفقودة، أحدث التقنيات والموسيقى الأصلية وفن الدُمى والسحر والغناء والرقص والفيديو التفاعلي والفنون الجوية والألعاب البهلوانية والغرافيكس.

ولأكثر من خمسة عقود، خلق «سكوبي دو» عالماً من المرح الغامض والمناسب لجميع الأعمار حيث يشجع على التفكير، ويحث على فعل الخير، من خلال تقديم تجارب ومحتوى جديد لمدينة الذهب المفقودة.