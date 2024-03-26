الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

يسري الجندي.. «راوي التراث»

يسري الجندي.. «راوي التراث»
27 مارس 2024 01:48

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
مسؤول لجنة تبادل الأسرى اليمنية لـ«الاتحاد»: الحوثي يتوسع في اعتقال المدنيين خلال رمضان
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات إنسانية ومجتمعية طيلة أيام رمضان المبارك
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

يمثل حالة خاصة في كتابة الدراما، كان اهتمامه الأكبر مرتبطاً بالتراث الشعبي، حوّله إلى أعمال درامية، نالت إعجاب المشاهد العربي. هو الكاتب يسري الجندي الذي كتب مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية الاجتماعية والتاريخية، ومنها «جمهورية زفتى» و«سقوط الخلافة»، كما أبدع في الدراما التي ارتبطت بالواقع ورصد المتغيرات المجتمعية، ومنها «التوأم»، و«شارع المواردي» و«سامحوني مكنش قصدي»، و«من أطلق النار على هند علام»، إضافة إلى أعمال خالدة، منها «علي الزيبق»، «السيرة الهلالية» و«الطارق» و«جحا المصري»، بطولة يحيى الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة، وعُرض في رمضان 2002.
تميزت أعمال الجندي التلفزيونية بالطابع الفانتازي في التناول والتنوع بين التاريخي والشعبي، ومنها «عبدالله النديم»، و«نهاية العالم ليست غداً»، و«أهلاً جدي العزيز»، و«المدينة والحصار»، و«علي بابا».
ومن أبرز الشخصيات التراثية التي قدمها وأحبها الجمهور، «علي الزيبق» الذي عُرض عام 1985، بطولة فاروق الفيشاوي، وتناول شخصية الزيبق الذي يعيش في فترة «المماليك»، كما كتب مسلسل «السيرة الهلالية» بأجزائه الـ 3، ويُعتبر من أشهر الحكايات الشعبية، وتناول العمل قصة البطل الشعبي «أبو زيد الهلالي».
وقد أثرى الكاتب وجدان الشخصية المصرية بكثير من الإبداع، كأحد أهم المؤلفين الذي يحمل بصمات معاصرة متفردة في تناوله للتراث والفلكلور الشعبي، راصداً الجوانب الإنسانية الأكثر تأثيراً وتحريضاً للمتلقي على التفكير في كيفية الحصول على حقه في العدالة والحرية، فكان البطل في أعماله دائماً يسعى لتحقيق العدل.
وتولى الجندي العديد من المناصب، فعمل بوزارة الثقافة ومديراً لمسرح السامر بالقاهرة، ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية ومستشاراً لرئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية حتى أحيل للتقاعد عام 2002.
وسعى لتمييز نفسه وكتاباته، وكان أول من أدخل التراث الشعبي في الدراما، وقرر أن يكون مشروعه مع التلفزيون.

الدراما
رمضان
يسري الجندي
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©