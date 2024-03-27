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جمال الصقر.. «مبدع الدراما الإماراتية»

جمال الصقر
28 مارس 2024 01:58

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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بدأ جمال الصقر حياته الفنية في أواخر الثمانينيات القرن الماضي، كممثل في عدد من الأعمال الدرامية المتميزة، منها: «النيران» و«أولاد بو جسوم» و«بحر الحكايات» و«سعدون»، ليدخل عام 1992 في عالم التأليف والإخراج المسرحي. وقدم أكثر من 10 مسرحيات، أبرزها: «مؤلف ضاع في نفسه»، «حكاية المهرج»، «الضفادع»، «الكتاكيت والذئب»، و«الجد والهزل» التي عُرضت في مهرجان أيام الشارقة المسرحي الدورة الـ 27 وحصدت 7 جوائز، وفي عام 2006 خاض مجال التأليف الدرامي وقدم أول مسلسلاته «القناص».
قدم الصقر خلال مسيرته أكثر من 26 عملاً فنياً بين دراما ومسرح، وتميز في تأليف المسلسلات الإماراتية، التي نافست بقوة في المواسم الدرامية الرمضانية المختلفة، وكانت بدايته مع مسلسل «ريح الشمال» عام 2008، وقدم منه 3 أجزاء، الثاني عام 2010، والثالث عام 2012.
كما حقق مسلسله الاجتماعي الكوميدي الشهير «لولو ومرجان» انتشاراً لافتاً، وشارك في بطولته كل من جابر نغموش وأمل محمد وسعاد علي وعلي الغرير وخليل الرميثي. وبعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بجزئيه، شكّل مع جابر نغموش ثنائياً فنياً في أعمال حققت نجاحاً كبيراً منها: «بحر الليل» و«جديمك نديمك».
تولى خلال مسيرته تأليف عدد من المسلسلات الخليجية المشتركة استعرضت عدداً من القضايا الاجتماعية والتراثية المهمة، ومنها: «نوح العين» بطولة محمد المنصور وحسين المنصور وهدى الخطيب، و«عين الذيب» مع داوود حسين وإبراهيم الزدجالي وأمل محمد، ويُعرض له في رمضان هذا العام مسلسل «الجذوع» مع حبيب غلوم وهيفاء حسين وإبراهيم الحساوي وخليل الرميثي وشيماء سبت.

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