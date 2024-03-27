مسجد «سول».. منارة في كوريا الجنوبية

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

يتميز مسجد سول المركزي بمئذنتين وبوابة شاهقة يعلوها لفظ الجلالة، ويقع في حي إيتايون بكوريا الجنوبية على مساحة 1500 متر. بُني عام 1976 كمركز ديني وثقافي للجالية المسلمة، يؤدي دوراً مهماً في نشر تعاليم الإسلام والأخلاق وتعزيز التسامح بين الأديان.

وبُني مسجد سول المركزي عندما تبرع الرئيس الكوري «بارك جونج هي» بالأرض لبناء المسجد.



طراز كلاسيكي

اختار المهندسون الطراز الإسلامي التقليدي ليكون السائد بالمسجد، بقبة كبيرة وأخرى صغيرة حولهما مئذنتان، وتنتشر التشابكات الهندسية الإسلامية الكلاسيكية على الجدران الخارجية، مع بوابة زرقاء تحمل نقوشاً متميزة، تحوطه مجموعة من أنصاف القباب تحملها أعمدة مثل تلك الموجودة في المساجد العربية القديمة.

ويتميز مسجد سول بألوان جدرانه الزرقاء من الداخل، منقوش عليها آيات قرآنية بالخط العثماني مع أشكال هندسية إسلامية، وتتدلى ثريا كبيرة من القبة الرئيسة داخل ساحة الصلاة، ويصل ارتفاع منبر المسجد الخشبي إلى مترين حاملاً الطابع العربي. ويتألف المسجد من طابقين، ويضم مكتبة ضخمة ومطبخاً، وينظم معرضاً سنوياً للكتاب الإسلامي، وفعاليات ثقافية للاحتفال بالأعياد والمناسبات. وفي شهر رمضان يجتمع فيه الصائمون من بعد صلاة العصر حتى وقت الإفطار وأداء صلاة التراويح، ويشهد المسجد تجمعاً أسبوعياً لنحو 800 مصلٍ لأداء صلاة الجمعة، معظمهم من العرب والآسيويين.



تواصل وتسامح

تُقام في المسجد دورات ودروس دينية باللغات العربية والكورية والإنجليزية للكبار والصغار، بجانب العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية مثل المحاضرات والندوات والفعاليات الترفيهية، لتعزيز التواصل بين المسلمين وتعزيز التسامح بين الأديان. ويساهم مسجد سول في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام لدى المجتمع الكوري، ليكون سبباً في ارتفاع أعداد المسلمين من الكوريين.