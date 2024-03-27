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التلسكوب «إقليدس» يستعيد رؤيته

التلسكوب «إقليدس» يستعيد رؤيته
28 مارس 2024 01:58

باريس (أ ف ب) 

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التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" يستعيد رؤيته

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الأول، استعادة الرؤية عبر تلسكوب «إقليدس» الفضائي، بعد عملية دقيقة نجحت من خلالها في إذابة طبقة رقيقة من الجليد كانت تحجب رؤيته.
وسادت مخاوف من أن يؤخر الجليد مهمة التلسكوب الفضائي الأوروبي، الذي انطلق في يوليو في أول مهمة في العالم للتحقيق في الألغاز الكونية للمادة المظلمة والطاقة المظلمة.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: «إن عملية إزالة الجليد لتسخين المرآة على التلسكوب بلطف، أظهرت أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعاً».
وأضافت: «بعد أن ارتفعت درجة حرارة المرآة الأولى، بمقدار 34 درجة فقط، استعاد إقليدس رؤيته».

تلسكوب إقليدس
الفضاء
وكالة الفضاء الأوروبية
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