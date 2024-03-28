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مشاركة إماراتية لافتة في «مالمو» للسينما العربية

ملصق فيلم "صبحية" الإماراتي
28 مارس 2024 22:12

محمد نجيم (الرباط)
كشف مهرجان «مالمو» للسينما العربية، الذي ينظم دورته الـ 14 في السويد من 22 إلى 28 أبريل المقبل، عن الأفلام الطويلة والقصيرة التي تشارك في المسابقة الرسمية، والتي تضم 12 من الأفلام الطويلة و14 من القصيرة.
تشارك الإمارات العربية المتحدة، في هذا المهرجان بالفيلمين القصيرين «صبحية» للمخرجة الإماراتية أمل العقروبي، وفيلم «المقاتل» للمخرجة إيمان سيد، كما تم اختيار المخرجة الإماراتية نهلة الفهد لتكون ضمن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة التي يترأسها المخرج المصري خيري بشارة، إلى جانب كل من المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة، والناقد السينمائي السعودي الدكتور محمد البشير، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.
تضم قائمة الأشرطة الطويلة، أفلام وداعاً جوليا «إخراج محمد كردفاني (السودان)،» المرهقون «إخراج عمرو جمال (اليمن، السودان، السعودية)، «وراء الجبل» إخراج محمد بن عطية (تونس، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، السعودية، قطر)، «إن شاء الله ولد» إخراج أمجد الرشيد (الأردن، السعودية)، «مندوب الليل» إخراج علي الكلثمي (السعودية)، «الأستاذ» إخراج فرح نابلسي (بريطانيا، فلسطين، قطر)، «أنف وثلاث عيون» إخراج أمير رمسيس (مصر)، «ميسي بغداد» إخراج سهيم عمر خليفة (العراق)، «كذب أبيض» إخراج أسماء المدير (المغرب)، «بنات ألفة» إخراج كوثر بن هنية (تونس)، «تحت سماء دمشق» إخراج هبة خالد وطلال ديركي وعلي وجيه (سوريا)، و«باي باي طبريا» إخراج لينا سويلم (فلسطين).
ومن بين الأفلام القصيرة التي تشارك في هذا المهرجان شريط «عيسى»، إخراج مراد مصطفى (مصر)، «براكاج»، إخراج بلال بالي (تونس)، «ترياق»، إخراج حسان سيد (السعودية)، «رافقتكم السلامة»، إخراج إبراهيم ملحم (سوريا)، «قارئ البريد»، إخراج ذو الفقار المطيري (العراق)، «أنا يا بحر منك»، إخراج فيروز سرحال (لبنان)، «ربيع يوم عادي» إخراج منة إكرام (مصر)، «بتتذكري» إخراج داليا نملش (لبنان)، «عقبالك يا قلبي»، إخراج شرين مجدي دياب (مصر)، «سليق» إخراج أفنان باويان (السعودية)، «ترانزيت»، إخراج باقر الربيعي (العراق)، و«البحر الأحمر يبكي»، إخراج فارس الرجوب (الأردن).

 

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