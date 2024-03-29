حديقة «أم الإمارات».. ترفيه وتجارة

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم «سوق الحديقة»، في حديقة «أم الإمارات» لجميع أفراد المجتمع، تجارب تسوق تعزز تنافسية المنتجات المحلية، ومع اقتراب انتهاء الموسم الثالث منه، استضاف السوق هذا العام أكثر من 40 من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، ممن قدموا مجموعة واسعة من المأكولات المحلية والحلويات المنزلية، والفنون اليدوية ومنتجات العناية بالبشرة والملابس المصنوعة يدوياً، كما شكل منصة لتمكين الشركات المحلية، وتوفير فرص لها للتواصل مع الزوّار وتعزيز صلتها بهم، وساهم في دعم نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع خلق أجواء نابضة بالحياة تثري الترابط المجتمعي.