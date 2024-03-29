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مجالس أبوظبي.. أمسيات عائلية

مجالس أبوظبي.. أمسيات عائلية
30 مارس 2024 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أمسيات عائلية، وفرتها مجالس بلدية مدينة أبوظبي التي أقيمت في مواقع عدة، خلال الفترة من 15 إلى 29 مارس الجاري، لتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ الاهتمام بالتراث لدى الأجيال الشابة، والتواصل مع أفراد المجتمع. وفي أجواء من البهجة، تحولت المجالس التي أقيمت في مدن خليفة، ومحمد بن زايد، ربدان، والوثبة والباهية، بالإضافة إلى سوق منطقة المشرف، إلى بيئة تنافسية استثمارية لدعم الأسر المنتجة، ومشاريع الشباب، بتوفيرها أكشاكاً مجانية عدة في كل موقع للأسر المنتجة، ومشاريع الشباب لعرض منتجاتهم، كما تضمنت جلسات مجتمعية للتعارف وتبادل الأحاديث الودية، ووفرت عربات الطعام لتلبية احتياجات الزوار، بخلاف ما شهدته من المسابقات والألعاب والأنشطة الثقافية، والدينية، والرياضية المتنوعة.

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