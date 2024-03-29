راكان.. من «الفيديو كليب» إلى السينما والتلفزيون

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

لمع اسم الإماراتي راكان في ساحة الإخراج السينمائي والدرامي، وفي مجال الغناء وتنفيذ الأغنيات على طريقة «الفيديو كليب»، حيث كانت بدايته في عالم الفن، وحقق شهرة بعد نجاح أغنية «غيبوبة» التي دخلت قلوب عشاق الأغنية الإماراتية، ليقدم بعدها ألبوم «شلّات» الذي حمل عنوان «بحضر زفافك» عام 2003، ليتجه بعد ذلك إلى إخراج أغنيات «الفيديو كليب».

تولى راكان خلال مسيرته إخراج وتنفيذ أكثر من 180 «فيديو كليب»، تعاون من خلالها مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، كما عمل ملحناً وشاعراً مع مجموعة من فناني الإمارات، منهم: هزاع الرئيسي، شما حمدان، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، وفاضل المزروعي، ونفّذ معهم أغنيات حققت صدىً كبيراً.

راكان الذي يعمل في «شبكة أبوظبي للإعلام»، دخل عام 2016 مجال الإخراج السينمائي، وقدم أفلاماً حققت نقلة نوعية في السينما المحلية، كمخرج ومؤلف، خصوصاً بالنسبة للأفلام التجارية، حيث قدم سلسلة «ضحي» لبطلها الممثل أحمد صالح، واحتل مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

أخرج راكان «ضحي في أبوظبي» عام 2016 و«ضحي في تايلند» عام 2017، وبعد نجاحهما أخرج الفيلم الاجتماعي الكوميدي «أزمة مالية» عام 2020، وأحدث أفلامه «عيّاض في الرياض» عام 2023 الذي تصدر مشاهدات منصة رقمية عالمية.

وخاض راكان أيضاً تجربة الإخراج الدرامي في مسلسل «البشارة» الذي عُرض في رمضان عام 2018 على قناة «الإمارات»، ونافس وبقوة في الموسم الدرامي الأشهر، وحصد العمل الجائزة الذهبية في «مونديال القاهرة»، كما حصد جائزة أفضل مخرج في استطلاعَي جريدتي «الاتحاد» و«الخليج» للدراما الرمضانية.