السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

راكان.. من «الفيديو كليب» إلى السينما والتلفزيون

راكان
30 مارس 2024 02:58

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

لمع اسم الإماراتي راكان في ساحة الإخراج السينمائي والدرامي، وفي مجال الغناء وتنفيذ الأغنيات على طريقة «الفيديو كليب»، حيث كانت بدايته في عالم الفن، وحقق شهرة بعد نجاح أغنية «غيبوبة» التي دخلت قلوب عشاق الأغنية الإماراتية، ليقدم بعدها ألبوم «شلّات» الذي حمل عنوان «بحضر زفافك» عام 2003، ليتجه بعد ذلك إلى إخراج أغنيات «الفيديو كليب».
تولى راكان خلال مسيرته إخراج وتنفيذ أكثر من 180 «فيديو كليب»، تعاون من خلالها مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، كما عمل ملحناً وشاعراً مع مجموعة من فناني الإمارات، منهم: هزاع الرئيسي، شما حمدان، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، وفاضل المزروعي، ونفّذ معهم أغنيات حققت صدىً كبيراً.
راكان الذي يعمل في «شبكة أبوظبي للإعلام»، دخل عام 2016 مجال الإخراج السينمائي، وقدم أفلاماً حققت نقلة نوعية في السينما المحلية، كمخرج ومؤلف، خصوصاً بالنسبة للأفلام التجارية، حيث قدم سلسلة «ضحي» لبطلها الممثل أحمد صالح، واحتل مراكز متقدمة في شباك التذاكر.
أخرج راكان «ضحي في أبوظبي» عام 2016 و«ضحي في تايلند» عام 2017، وبعد نجاحهما أخرج الفيلم الاجتماعي الكوميدي «أزمة مالية» عام 2020، وأحدث أفلامه «عيّاض في الرياض» عام 2023 الذي تصدر مشاهدات منصة رقمية عالمية.
وخاض راكان أيضاً تجربة الإخراج الدرامي في مسلسل «البشارة» الذي عُرض في رمضان عام 2018 على قناة «الإمارات»، ونافس وبقوة في الموسم الدرامي الأشهر، وحصد العمل الجائزة الذهبية في «مونديال القاهرة»، كما حصد جائزة أفضل مخرج في استطلاعَي جريدتي «الاتحاد» و«الخليج» للدراما الرمضانية.

راكان
الإمارات
السينما
الإخراج السينمائي
الدراما
الفيديو كليب
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
الرياضة
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
اليوم 20:06
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©