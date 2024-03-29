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الترفيه

مشاركات أسرية في «دراما رمضان 2024»

مشاركات أسرية في «دراما رمضان 2024»
30 مارس 2024 02:57

محمد قناوي (القاهرة) 

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يشهد موسم دراما رمضان هذا العام مشاركة عدد كبير من أبناء الممثلين، بعضهم للمرة الأولى، وبعضهم الآخر يواصل تقديم نفسه لتأكيد موهبته لينطبق عليهم المثل الشعبي «ابن الوز عوام»، واللافت أن معظمهم يؤدون أدوار أبناء آبائهم الحقيقيين.

ابنا هلال ورمزي
يوسف نجل حمادة هلال من الوجوه الشابة، يقدم نفسه على الشاشة الصغيرة لأول مرة مع والده في الجزء الرابع من مسلسل «المداح - أسطورة العودة»، ويقدم دور داوود في العمل الذي يقوم ببطولته كل من هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.
كما يخوض شادي ابن هاني رمزي تجربته التمثيلية الأولى مع والده في مسلسل «بدون مقابل»، ويشارك في بطولته داليا البحيري، وعمرو عبد الجليل، إخراج جمال عبد الحميد.

ابنتا زاهر
وتواصل ابنتا أحمد زاهر، «ملك وليلى»، حضورهما في دراما رمضان، وتشارك ملك مع والدها في مسلسل «محارب»، وتجسد شخصية فتاة شريرة، وتشارك ليلى في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» المأخوذ عن أحداث حقيقية.
ويشارك عمر محمد رياض في مسلسل «قلع الحجر» مع والده، ويقوم بشخصية شاب متمرد على أبيه، ويدخل في أزمات كثيرة بسبب ذلك، كما يتسبب في مشاكل عائلية، فيما تظهر مريم أشرف زكي مع والدتها روجينا في مسلسل «سر إلهي»، وتجسد شخصية تخوض العديد من صراعات، إخراج رؤوف عبد العزيز، في ثاني عمل لمريم وأمها معاً بعد مسلسل «ستهم» العام الماضي.

نجل أبو رية
ويشارك أحمد كمال أبو رية، في السباق الرمضاني بمسلسل «عتبات البهجة»، مع النجم يحيى الفخراني، إخراج مجدي أبو عميرة. ويشارك محمود ابن عمرو محمود ياسين - في مسلسل «محارب» مع حسن الرداد وماجد المصري، ليكون امتداداً لأبيه وجده الراحل محمود ياسين، ويقوم محمود عمرو ياسين بدور شخص متهور في أحداث من المغامرات.

نجل النبوي
يطل عدد من أبناء الممثلين هذا العام، الذين شاركوا من قبل في أعمال رمضانية، منهم نور خالد النبوي الذي يشارك في مسلسل «إمبراطورية ميم» مع والده، إخراج محمد سلامة، ويؤدي دور شخصية نرجسية يرى نفسه الأهم في العائلة والأذكى والقادر على إدارة كل شيء، وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الأب والابن في عمل واحد، حيث شاركا في مسلسل «راجعين يا هوى».

ابنة صيام
تشارك بسنت أحمد صيام، في الماراثون الدرامي الرمضاني، مع والدها في مسلسل «رحيل»، بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبدالسلام.
ويجسد محمد أحمد ماهر في مسلسل «حق عرب» شخصية شقيق عرب السويركي بطل العمل الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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