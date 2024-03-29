مسجد أورلاند بارك.. نسخة من «قبة الصخرة»

شعبان بلال (القاهرة)

للوهلة الأولى، تظن بأنك ترى مسجد قبة الصخرة بالقدس، لكن الحقيقة أنه نسخة منه في مدينة شيكاغو الأميركية، إحدى أكبر مدن العالم. ويخدم المسجد الآلاف من المسلمين منذ نحو 20 عاماً.

بُني مسجد أورلاند بارك بجهود مجتمعية على يد مجموعة من المهاجرين بهدف إتاحة مكان للصلاة لأفراد المجتمع المسلم هناك، وبمرور الأعوام توسع المسجد وبُني له جناح تعليمي إضافي.



طراز متميز

الطراز المعماري للمسجد يشبه «قبة الصخرة» تماماً، لاسيما القبة الذهبية المميزة بارتفاع 12 متراً وبقطر 9 أمتار، وتتألف واجهته من حجر رملي مع نوافذ مقوسة عملاقة، تتزين من الخارج باللونين الرملي والأزرق.

والمبنى محاط بفناء أخضر واسع يُستخدم للصلاة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف، وتفصل تلك المسافة بين مبنى الصلاة والمبنى التعليمي التابع للمسجد.

تتسع قاعة الصلاة لنحو 1000 مصلٍ، مفروشة بسجاد أزرق، وجدرانها مُزينة بزخارف عربية تقليدية وآيات قرآنية بخطوط بديعة. وفي مقدمة المسجد محراب بنقوش جميلة على الطراز التقليدي، ومنبر بسيط بشكل عصري.



أنشطة مجتمعية

أوضح جعفر حوى مدير مساعد في مسجد أورلاند بارك أن المركز التعليمي يخدم 1500 من الشباب والأطفال، في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الدينية والمجتمعية الإسلامية. وذكر أن المبنى التعليمي يضم فصولاً تهدف أنشطتها إلى نشر الثقافة الإسلامية السمحة في نفوس الأطفال والشباب. وينظم المسجد رحلات للأطفال ومسابقات في مختلف المجالات، إلى جانب الأنشطة الخيرية التي تدمج الشباب بمجتمعهم.



أجواء رمضانية

في شهر رمضان المبارك، تصبح أجواء المسجد احتفالية، بالأضواء الملونة مساءً وبتجمعات سكان المناطق المحيطة به، الذين يأتون من أجل الصلاة والمشاركة في الإفطار الجماعي، وصلاة التراويح والأعمال الخيرية كإعداد وتوزيع الطعام.

وتحتل ليلة الـ 27 من رمضان مكانة خاصة لدى رواد «أورلاند بارك»، حيث يأتي الآلاف للصلاة، فيتم إنشاء خيمة إضافية مجهزة، مساحتها 2000 قدم، في باحة المسجد لاستيعاب أعداد المصلين.