محسن زايد.. مؤلف يكتب بلغة الصورة

سعيد ياسين (القاهرة)

نظراً لبراعته وتميزه، كان النجوم والمخرجون وجهات الإنتاج، يقومون بحجز أعماله مسبقاً، لتكون فرس رهان ناجح في سباق الدراما الرمضانية، إنه محسن زايد أحد أهم كتّاب الدراما العربية، الذي قدم عدداً كبيراً من المسلسلات تعتبر من العلامات البارزة، نقل بعضها عن أعمال روائية لكبار الأدباء، وتميزت جميعاً بقدرتها الفائقة على التعبير بلغة بليغة صادقة صادرة عن رؤية عميقة.

وتخرج زايد من قسم الإخراج في معهد السينما عام 1966، وبدأ مشواره بسهرة «الديابة» التي أخرجتها علوية زكي.

اتجه مبكراً إلى الدراما التلفزيونية، وقدم أول مسلسلاته عام 1974 «العطش» ثم «الجريمة»، وأتبعهما بـ«أرض النفاق» لفؤاد المهندس، وبعدها «قلب بلا دموع» لعبدالله غيث، و«عيلة الدوغري» ليوسف شعبان، و«القضية 80» لفاروق الفيشاوي ومعالي زايد، و«ولسة بحلم بيوم» لنور الشريف وسميحة أيوب، و«ليلة القبض على فاطمة» لفردوس عبدالحميد وممدوح عبدالعليم.

قدم محسن زايد خلال العامين 1987 و1988 جزأين من ثلاثية أديب نوبل نجيب محفوظ في مسلسلي «بين القصرين» و«قصر الشوق» لمحمود مرسي وهدى سلطان، وحوَّل عدداً من قصص وروايات محفوظ لمسلسلات، منها «قلب الليل» و«حديث الصباح والمساء»، و«السيرة العاشورية» بجزأيه الأول والثاني، كما قدم «الحاوي»، و«بنات أفكاري» لمحمود مرسي.

دراسته للإخراج أفادت زايد كثيراً في التأليف، وتحديداً في كيفية توظيف العناصر لخدمة الدراما، وحرص على تحويل عدد من الأعمال الأدبية إلى السينما والتلفزيون، ويرى أن القيمة تكمن في قدرته على تقديم العمل الأدبي بلغة سينمائية، وأنه حين كان يقرأ لنجيب محفوظ أو يوسف إدريس وغيرهما، يلمس أن بين السطور ما لم يكتب، ليجعل المتلقي يقرأ العمل على الشاشة بكل تفاصيله، نتيجة إجادته التحدث بلغة الصورة والدراما والإيقاع.

إلى جانب مسلسلاته الناجحة، كتب زايد عدداً من الأفلام التي تمثل علامات بارزة، ومنها «السقا مات» و«المواطن مصري» و«اسكندرية ليه» و«قهوة المواردي» و«أيوب» و«قلب الليل» و«عندما يأتي المساء» وغيرها، وأسهم في إنشاء وتجهيز قصر السينما المتخصص، وكان أول مدير له عام 1988.