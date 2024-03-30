طارق لطفي: «العتاولة» صراع أشقاء.. والدراما قادرة على التثقيف

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الممثل المصري طارق لطفي عن ملامح دوره في مسلسل «العتاولة»، حيث يجسد شخصية «خضر» الشقيق الأكبر لأخيه، وهو شخصية غير سوية وتضمر الشر لمن حولها من أجل السيطرة والنفوذ والثراء السريع، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التي يعيشها بسبب أحداث قاسية تعرض لها في طفولته. قال لطفي، إنه استعد للشخصية بتدوين الملاحظات خلال قراءة السيناريو، ومعايشة الشخصية وتاريخها وطريقة الحديث والحالة النفسية والمزاجية لها، لتظهر للجمهور بشكل احترافي.

صراع دموي

تدور أحداث «العتاولة» في إطار التشويق والإثارة، حول شقيقين خارجين عن القانون، وينشأ بينهما صراع دموي بسب السطوة على مناطق الصيد والتجارة، ورغبه أحدهما في البعد عن عالم الجريمة وبدء حياة جديدة، فيواجه العديد من الصعوبات التي تبعده عن طريق الخير، مما يتسبب في دمار العائلة، والزج بأحدهما في السجن، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، وباسم سمرة، وهدى الأتربي.

وأعرب طارق عن سعادته بالتعاون مجدداً مع أحمد السقا بعد غياب 26 عاماً، منذ أن شاركا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» عام 1998، حيث تربطهما صداقة قوية، ووصف العمل معه بأنه ممتع لأنه فنان موهوب وتجمعهما رؤية متقاربة، وهو يسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديه.

تأثير الدراما

وعن دور الدراما في تغيير واقع المجتمعات للأفضل، أوضح أن تأثير الفن كبير على الجمهور، وأكبر بكثير من التوجيه والنصيحة المباشرة، فالدراما قادرة على التثقيف والتوعية والتنوير، ومن الممكن أن يكون التأثير ضاراً بالأخلاق، إذا حدث تقليد بعض النماذج السيئة؛ ولذلك علينا أن نستخدم الدراما في الارتقاء بالمجتمع، وأن يتمتع الفنان بالقدر الكافي من الضمير والوعي.

«حفلة 9»

ويتنظر طارق طرح فيلم «حفلة 9»، ويجسد خلاله شخصية القاتل الغامض، وتدور الأحداث حول حفل فني تحدث خلاله جريمة قتل، ويشارك في بطولته غادة عبد الرازق، أحمد وفيق ونهال عنبر، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج عبد المنعم ربيع، ويشهد الفيلم التعاون الثاني الذي يجمعه مع غادة بعد 11 عاماً منذ فيلم «أزمة شرف» الذي طُرح عام 2009.

طقوس رمضانية

عن طقوسه وقائمة طعامه الرمضانية، قال لطفي إنه يحب كل الأطعمة المصرية الأصيلة، وخصوصاً المحاشي والدجاج المحمر، ولا بد من وجود شوربة لسان عصفور على مائدة الإفطار، ومشروبه المفضل «الخُشاف»، ويفضل السحور التقليدي الذي يتكون من الفول والجبن والزبادي.