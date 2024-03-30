أداة جديدة لاستنساخ الأصوات

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

عرضت شركة «أوبن أيه آي»، مبتكرة برنامج المحادثة الشهير «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي، أداة لاستنساخ الصوت، سيكون استخدامها محدوداً لتفادي تسجيل حوادث احتيال أو جرائم.

والأداة التي سُمّيت بـ«فويس انجين» قادرة على إعادة إنتاج صوت شخص من خلال عينة صوتية مدتها 15 ثانية، بحسب بيان لـ «أوبن أيه آي» تطرّق إلى نتائج اختبار أجري على نطاق صغير.. وتابع «نعمل مع شركاء أميركيين ودوليين من حكومات ووسائل إعلام ومجالات الترفيه والتعليم والمجتمع المدني وقطاعات أخرى، ونأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار خلال عملية ابتكار الأداة».