«سوق القطارة» «عين» فرنسية توثق اليولة

أبوظبي (الاتحاد)

يُرسِّخ «سوق القطارة» في مدينة العين، العلاقة الوثيقة بين الأجيال الجديدة من أبناء الوطن، وتراث الآباء والأجداد.. والصورة التقطتها «وكالة الأنباء الفرنسية» لمجموعة من الأطفال المواطنين يؤدون رقصة اليولة، ضمن الفعاليات التراثية التي ينظمها السوق الذي يحمل عبق الماضي، ويقدم العديد من الأنشطة التراثية والثقافية، لإضفاء أجواء من المتعة لاجتذاب السياح والسكان، للتعرف إلى ما يعرضه من مخزون ثقافي، كما يحتضن مختلف الحرف اليدوية والفنون التقليدية والمعروضات الشعبية، التي تعبّر عن التقاليد الإماراتية المختلفة.

ويضم السوق حالياً عدداً من المحال التي تتضمن الأعشاب والتوابل والعسل ومنتجات البقالة التقليدية والمنتجات الخشبية وأدوات المطبخ التراثية ومنتجات سعف النخيل، إضافة إلى أعمال السدو والغزل والحياكة والتلي.