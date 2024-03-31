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منصور اليبهوني.. «صانع المنصة»

منصور اليبهوني.. «صانع المنصة»
1 ابريل 2024 02:04

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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تميز الكاتب والمنتج والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري في صناعة الأفلام القصيرة والوثائقية، التي نالت صدىً كبيراً، وحصدت معظمها جوائز محلية وخليجية ودولية، كما خاض تجربة الإنتاج الدرامي وقدم سلسلة مسلسل «المنصة» الذي شارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية والعربية، وعُرض على قناة «أبوظبي»، ونال انتشاراً كبيراً. 
عام 2012، حصد اليبهوني ماجستير الفنون الجميلة في صناعة الأفلام من أكاديمية «نيويورك للأفلام»، وعام 2013 أصبح مدير مشاريع معتمداً من جامعة ستانفورد.
وقدم اليبهوني خلال مسيرته الفنية، أكثر من 100 فيلم ومسلسل، واتجه نحو الأفلام القصيرة والوثائقية الطويلة، التي نافس بها في مهرجانات سينمائية خليجية وعالمية، وحصد جوائز عدة، منها: «عيال الصقور ما تبور» 2011، «البيت متوحد» 2013، «البطل» 2014، «سبارتا الصغيرة» 2016، 
«Swim62»، و«قصص نجاح أبوظبي» 2023.
عام 2021، خاض إنتاج الأفلام العالمية، وتولى تنفيذ الفيلم الهوليوودي The MISFITS بطولة الممثل العالمي بيرس بروسنان، وتم تصويره في أبوظبي والعين ودبي.
عام 2021، دخل مجالَي الإنتاج والإخراج الدرامي، ونفذ سلسلة مسلسل «المنصة» بأجزائه الـ3، وشارك في بطولته أحمد الجسمي، ياسر النيادي، سعود الكعبي، يوسف الكعبي، مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل ومعتصم النهار.
وتولى عام 2022 تنفيذ أول مشروع درامي بفريق من أصحاب الهمم، عبر 3 مسلسلات: «أحلام يرسمها الغبار»، «حواجز مبعثرة» و«دار الحياة» وشارك فيها 28 مبدعاً من 11 دولة.

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