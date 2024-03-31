«دويسبورغ».. جسر تواصل في ألمانيا

شعبان بلال (القاهرة)

في مدينة دويسبورغ الألمانية، يقع أجمل مساجد أوروبا وأعرقها على الإطلاق، يحمل اسم المدينة الألمانية، وبُني بطريقة مستوحاة من التراث التركي، وهو نسخة طبق الأصل من جامع السلطان أحمد في إسطنبول.

بُني المسجد وتم وضع حجر أساسه الأول عام 2004، وبعدها بـ 4 أعوام تم رفع الأذان لأول صلاة فيه، وهو بمثابة مركز للحوار ونشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي، وجسر للتواصل مع المجتمع الألماني. ويقع المسجد في ضاحية ماركسلوه، وهي منطقة شعبية متعددة الثقافات، وفيها عدد غير قليل من المسلمين، ويأتيه الزوار من أنحاء أوروبا.

معمار متميز

المعمار الخارجي لمسجد دويسبورغ يلفت الأنظار بمجموعة كبيرة من القباب رمادية اللون، مختلفة الأحجام، تتوسطها قبة عملاقة رئيسة ومئذنة ارتفاعها 34 متراً، وتتزين الجدران الخارجية باللون الرملي ليتماشى مع المعمار العام للمنطقة.

يجذب المسجد الانتباه بنوافذه الشفافة العملاقة التي تغطي جدرانه بشكل طولي لتعكس ما بداخله من شعائر، وديكورات هادئة تجذب حتى غير المسلمين لرؤية ما يحدث في الداخل، وهو ما يمنحه رونقاً خاصاً.

لوحة فنية

من الداخل، تغطي الجدران مجموعة من الرسوم بزخارف ملونة حمراء وزرقاء وذهبية، مع آيات قرآنية، كما تنتشر رسوم هندسية إسلامية باللون الذهبي ولوحات فسيفسائية جدارية، وتتدلى ثريا عملاقة من القبة في منتصف المسجد.

أما السقف، فهو لوحة فنية متكاملة، حيث النقوش والزخارف الملونة المليئة بالتفاصيل الدقيقة على طراز جامع السلطان أحمد في إسطنبول.

تستوعب قاعة الصلاة 1200 شخص، 800 في مصلى الرجال، وفي الطابق الثاني مصلى للسيدات يتخذ مساحته على مسافة جدران المسجد الداخلية بالكامل ويتسع لـ400 سيدة.

احتفالية خاصة

المسجد مزوّد بموقف سيارات كبير، وهي ميزة لا تتوافر في الكثير من مساجد ألمانيا الأخرى، وتقام فيه خلال شهر رمضان احتفالية خاصة في خيام عملاقة، تقدم منتجات تراثية ومأكولات ومشروبات شعبية عربية.