5 طقوس صباحية «مُنشّطة»

ترجمة: عزة يوسف

يرى خبراء الصحة النفسية أن فترة الصباح الباكر من الأوقات المهمة والقوية، حيث يتصل فيها الجسد بالروح، وتتجدد النوايا لليوم الجديد وتستيقظ الروحانيات الداخلية، وإليك بعض الطقوس التي تساعدك في تنشيط روحك، كما ذكرها موقع «Times Of India» الهندي، ومنها:

الصمت: كن مع نفسك في أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، لا تتكلم مع أحد أو تقرأ أو تنظر في هاتفك، فقط اصمت.

اليوغا: يشمل الطقس الثاني، قضاء حوالي 15 دقيقة على سجادة «اليوغا» وتمديد جسدك لإيقاظ روحانياتك الكامنة وتنشيط الجسم والعقل معاً.

الطبيعة: إذا كان من المتاح قضاء بعض الوقت في الطبيعة والهواء الطلق أو مراقبة شروق الشمس، عليك القيام بذلك، أو يمكنك فتح النافذة أو الخروج إلى الشرفة، فسيجلب لك الاتصال بالطبيعة الشعور بالسلام والهدوء، ويقلل من مشاعر الإرهاق والقلق والتوتر.

الإيجابية: يمكنك تكرار الجمل الإيجابية التحفيزية كل يوم في الصباح، فذلك يدعم تأكيدها لعقلك الباطن ويزيل الطاقة السلبية التي ربما تكون قد تراكمت داخلك دون علم، ويساعدك لبدء يومك بشكل قوي وحماسي.

الامتنان: اقضِ خمس دقائق يومياً في الصباح في التفكر في النعم التي أنعمها الله عليك لتشكره عليها، أغلق عينيك واستمتع بانسجام عقلك وروحك مع الكون، الذي أبدعه الخالق العظيم.