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حلا شيحة.. محامية «الإمبراطورية»

حلا شيحة.. محامية «الإمبراطورية»
1 ابريل 2024 02:04

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تشارك الممثلة المصرية حلا شيحة في الماراثون الرمضاني، بمسلسل «أمبراطورية ميم». وتجسد حلا شيحة شخصية سيدة تعمل في المحاماه، وتمتلك متجراً لبيع المعجنات، تدخل في صراعات مع زوجها السابق بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما. تدور أحداث العمل حول أب له 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ويتمردون عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، ولكن الأب يفاجأ بأنهم اختاروه ليكون حاكماً للبيت، بطولة خالد النبوي، نشوى مصطفى.
العمل مأخوذ عن رواية للأديب إحسان عبد القدوس، والتي صدرت عام 1965، وتدور حول أب يفني عمره من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعاً تبدأ بحرف «الميم»، ليصنع من خلالهم إمبراطورية تمثل امتداداً له. 
وفي عام 1972 صاغ نجيب محفوظ النص سينمائياً بطولة فاتن حمامة.
من جانب آخر، تخوض حلا تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى، بعنوان «أبيض وأسود»، ترصد من خلاله الجانب الإيجابي والإنساني في حياة الفنانين، بعيداً عن صخب وضجيج الأعمال الفنية.

حلا شيحة
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