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12 فناناً عربياً.. أبطال مسلسلات رمضانية مصرية

12 فناناً عربياً.. أبطال مسلسلات رمضانية مصرية
1 ابريل 2024 02:05

سعيد ياسين (القاهرة)
يشارك 12 فناناً عربياً في مسلسلات رمضان المصرية هذا العام، ومن هؤلاء من يواصل حضوره في الدراما المصرية للعام العاشر على التوالي، ومن يعود بعد غياب، أما الفريق الثالث فيخوض التجربة للمرة الأولى.

إياد نصار 
يقوم إياد نصار ببطولة مسلسل «صلة رحم»، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وتشاركه البطولة السورية ريام كفارنة في تجربتها الأولى في الدراما المصرية، بجانب أسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي، ويواصل إياد حضوره في الدراما المصرية بعدما شارك في عدد من المسلسلات، منها «تغيير جو»، و«ستهم»، و«الاختيار»، و«النهاية»، و«ليالينا 80»، و«الجماعة»، و«حجر جهنم»، و«هذا المساء»، و«أفراح القبة»، و«حارة اليهود».

نور
تعد نور من أكثر الفنانات العربيات حضوراً في الدراما الرمضانية المصرية، وتشارك هذا العام في «ألف ليلة وليلة» مع ياسر جلال، وكانت شاركت في رمضان الماضي ضيفة شرف في «الكبير أوي» ومن قبله «راجعين يا هوى»، و«ضل راجل»، و«البرنس»، و«رحيم»، و«سرايا عابدين»، و«الاكسلانس»، و«العميل 1001».
جومانة مراد
تحضر جومانة للعام الثاني على التوالي بعدما شاركت العام الماضي في مسلسلي «عملة نادرة» مع نيللي كريم وجمال سليمان، و«بابا المجال» مع مصطفى شعبان، حيث تشارك في «عتبات البهجة» مع يحيى الفخراني، وكانت شاركت في مسلسلات «خيانة عهد»، و«فرعون»، و«شاهد اثبات»، و«ساعة عصاري»، و«الحب موتاً»، و«الشارد»، و«قلب حبيبة»، و«الطارق».

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منذر ومي 
يشارك منذر رياحنة ومي سليم في بطولة «السجل الأسود» مع خالد سليم وهالة فاخر، ويشارك منذر أيضاً في مسلسلي «المعلم» مع مصطفى شعبان، و«أرواح خفية» مع سمية الخشاب، أما مي فتشارك في «سر إلهي» مع روجينا، و«المدّاح.. أسطورة العودة»، بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي.
 وشارك منذر في رمضان الماضي في «جعفر العمدة» ومن قبله «الاختيار 3»، و«راجعين يا هوى»، و«ملحمة موسى»، و«أبو عمر المصري»، و«الحرباية»، و«واحة الغروب»، وشاركت مي مع غادة عبدالرازق في «تلت التلاتة» ومن قبله «فارس بلا جواز»، و«لحم غزال»، و«خيط حرير»، و«الرحلة»، و«عوالم خفية».
صبا وشباط
بعدما شاركت صبا مبارك في رمضان الماضي في «ليلة السقوط» مع طارق لطفي، تحضر العام الحالي من خلال مسلسل «لحظة غضب»، بطولة محمد شاهين وعلي قاسم ومحمد فراج، وكانت شاركت في «توبة»، و«طايع»، و«أفراح القبة»، و«العهد»، و«حق ميت»، و«آسيا»، و«خلف الله»، و«موجة حارة»، أما السوري خالد شباط فيخوض تجربة الدراما المصرية لأول مرة من خلال «عتبات البهجة».

فراس 
يشارك السوري فراس سعيد في «صدفة» مع ريهام حجاج وخالد الصاوي، ويواصل من خلاله حضوره في الدراما المصرية، بعدما شارك من قبل في «دنيا تانية» و«شغل في العالي» و«ملوك الجدعنة» و«ابن أصول» و«اللهم إني صايم».

القس وسيرين
بعدما شارك السعودي محمد القس في رمضان الماضي في «تلت التلاتة» مع غادة عبدالرازق، يشارك العام الحالي في «غالية بـ100 راجل» مع سمية الخشاب، أما الفلسطينية سيرين خاس فتشارك في «مليحة» مع ميرفت أمين.

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